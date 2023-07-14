衣服曬不乾得問「算命阿姨」？打破曬衣迷思！輕鬆免煩惱

消費中心／綜合報導

Youtuber阿翰模仿算命阿姨「九天玄女」影片在YouTube掀起轟動，智慧家電品牌LG與阿翰攜手合作，以阿翰演繹過的知名角色拍攝「衣日氣象局」爆笑影片，幽默地詮釋「台灣一年四季氣候百百款，如何在不同天氣下讓衣物乾」！

爆笑的「衣日氣象局」內容別出心裁，不禁讓人回想起風靡一時的九天玄女影片以及Youtuber阿翰的獨特魅力。阿翰以氣質清新的氣象主播在節目中提醒民眾空氣濕度破新高，要小心屋內的濕度太高，容易長黴菌、塵蟎等過敏源，會引起過敏性鼻炎，接著出現了許多經典搞笑的情節，像是房東阿姨拿著大棉被變魔術，抖一抖就讓過敏原全都跑出來，連她自己也大過敏，把過敏反應當成魔術表演的幽默感，讓人忍不住捧腹大笑。

紫外線不止傷害皮膚，也會傷害心愛的衣物！Youtuber阿翰扮演了兩個角色，飾演癡情少女允恩用臉蹭曬到硬梆梆的毛巾還非常投入，讓氣象主播看傻了眼，這段畫面也聯想到生活中真的曾經遇過毛巾曬乾很硬的經驗，接著阿翰氣象主播獨家連線算命阿姨，算命阿姨吃爆米花「算天氣」，解謎大眾都想知道什麼時候洗衣服，才有機會曬乾的問題，九天玄女妙語如珠，用幽默的方式解答觀眾，「你內褲沒曬乾，濕濕的穿對運勢不好」、「沒有穿更慘」，直接呼籲大眾想衣物乾燥不必再求神問卜，洗內褲、洗衣服需要的不是看天氣，而是擁有一台「LG免曬衣乾衣機」。

由LG推出的除濕式免曬衣乾衣機擁有業界最大16公斤容量，任何大型寢具、厚重衣物都可以輕鬆處理，而且搭載Heat Pump除濕溫和乾衣技術，可以減少變形、更保護衣物，殺菌行程還有效去除99.9%的細菌及居家塵蟎，特別的是搭載及雙迴旋變頻壓縮機，省電又耐用，壓縮機和馬達更提供10年保固，加上「LG免曬衣乾衣機」還有雙重極細密濾網，有效的濾除棉絮、毛髮提高乾衣功能，出色的性能和便利的功能，讓家庭的乾衣體驗更加順暢和舒適。

不只好用的功能很多，安裝LG免曬衣乾衣機也很容易又安全，直接使用110V插電免接瓦斯管、排風管即可使用，算命阿姨大讚「安啦！這台只要插電，放室內沒問題」，無論是潮濕的天氣衣物曬不乾、還是急需乾燥的衣物，LG免曬衣乾衣機是每個家庭都需要的家電，享有健康、乾淨的衣物就是這麼簡單！

了解更多乾衣機資訊：https://bit.ly/3pDrNfv

#LG免曬衣乾衣機 #洗衣免看天乾衣好安心 #全方位衣物護理專家