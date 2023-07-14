　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

衣服曬不乾得問「算命阿姨」？打破曬衣迷思！輕鬆免煩惱

▲▼三問題,LG免曬衣乾衣機,網紅阿翰,衣日氣象。（圖／取自影片）

消費中心／綜合報導

Youtuber阿翰模仿算命阿姨「九天玄女」影片在YouTube掀起轟動，智慧家電品牌LG與阿翰攜手合作，以阿翰演繹過的知名角色拍攝「衣日氣象局」爆笑影片，幽默地詮釋「台灣一年四季氣候百百款，如何在不同天氣下讓衣物乾」！

 ▲▼紫外線,LG免曬衣乾衣機,網紅阿翰,衣日氣象。（圖／取自影片）

爆笑的「衣日氣象局」內容別出心裁，不禁讓人回想起風靡一時的九天玄女影片以及Youtuber阿翰的獨特魅力。阿翰以氣質清新的氣象主播在節目中提醒民眾空氣濕度破新高，要小心屋內的濕度太高，容易長黴菌、塵蟎等過敏源，會引起過敏性鼻炎，接著出現了許多經典搞笑的情節，像是房東阿姨拿著大棉被變魔術，抖一抖就讓過敏原全都跑出來，連她自己也大過敏，把過敏反應當成魔術表演的幽默感，讓人忍不住捧腹大笑。

▲▼紫外線,LG免曬衣乾衣機,網紅阿翰,衣日氣象。（圖／取自影片）

紫外線不止傷害皮膚，也會傷害心愛的衣物！Youtuber阿翰扮演了兩個角色，飾演癡情少女允恩用臉蹭曬到硬梆梆的毛巾還非常投入，讓氣象主播看傻了眼，這段畫面也聯想到生活中真的曾經遇過毛巾曬乾很硬的經驗，接著阿翰氣象主播獨家連線算命阿姨，算命阿姨吃爆米花「算天氣」，解謎大眾都想知道什麼時候洗衣服，才有機會曬乾的問題，九天玄女妙語如珠，用幽默的方式解答觀眾，「你內褲沒曬乾，濕濕的穿對運勢不好」、「沒有穿更慘」，直接呼籲大眾想衣物乾燥不必再求神問卜，洗內褲、洗衣服需要的不是看天氣，而是擁有一台「LG免曬衣乾衣機」。

▲▼合圖,LG免曬衣乾衣機,網紅阿翰,衣日氣象。（圖／取自影片）

由LG推出的除濕式免曬衣乾衣機擁有業界最大16公斤容量，任何大型寢具、厚重衣物都可以輕鬆處理，而且搭載Heat Pump除濕溫和乾衣技術，可以減少變形、更保護衣物，殺菌行程還有效去除99.9%的細菌及居家塵蟎，特別的是搭載及雙迴旋變頻壓縮機，省電又耐用，壓縮機和馬達更提供10年保固，加上「LG免曬衣乾衣機」還有雙重極細密濾網，有效的濾除棉絮、毛髮提高乾衣功能，出色的性能和便利的功能，讓家庭的乾衣體驗更加順暢和舒適。

▲▼三問題,LG免曬衣乾衣機,網紅阿翰,衣日氣象。（圖／取自影片）

▲▼三問題,LG免曬衣乾衣機,網紅阿翰,衣日氣象。（圖／取自影片）

不只好用的功能很多，安裝LG免曬衣乾衣機也很容易又安全，直接使用110V插電免接瓦斯管、排風管即可使用，算命阿姨大讚「安啦！這台只要插電，放室內沒問題」，無論是潮濕的天氣衣物曬不乾、還是急需乾燥的衣物，LG免曬衣乾衣機是每個家庭都需要的家電，享有健康、乾淨的衣物就是這麼簡單！

了解更多乾衣機資訊：https://bit.ly/3pDrNfv

#LG免曬衣乾衣機 #洗衣免看天乾衣好安心 #全方位衣物護理專家

ET快訊
《玩命關頭》韓哥逛台灣夜市！　Janet當地陪
快訊／大阪潑水音樂節出人命！　射中臉部死亡
看見受害女輕生！　她罹癌仍出面對抗NONO
遭3警攻擊誤逮　17歲少年反憂：警察會不會丟工作？
阿宏PO正妹照「長相差太多」　妹子本尊神出了
緯創衝上144元　他憂恐淪萬海翻版！內行曝「1前提」才會跌
88歲奶奶當AV女優出道　挑帥哥拍片：還是亡夫最棒！

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

史丹利與GIGI開箱美型智慧宅！收納、家電全升級　大喊「每個角落都超愛」

衣服曬不乾得問「算命阿姨」？打破曬衣迷思！輕鬆免煩惱

Emoji點頭、搖頭超可愛！　108種新表情2024年登場

iPhone 15全系列將大漲？旗艦機上看6萬元才能入手

歐盟新規！　iPhone、Pixel手機強制推「易換電池」

手機容量128GB值得買嗎？一數據說明「快被淘汰」

人像旗艦OPPO Reno10系列登台　推同價位帶最強潛望式長焦鏡頭

出遊必備神品！Miworks遊豆腐「七合一快充磁吸」行動電源

快訊／ChatGPT最大對手來了！Google生成式AI「Bard」即日支援中文

眼睫毛都拍得清晰！OPPO Reno10登台　三大亮點一次看

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

裝滿防鳥用具還是被下蛋　移蛋觸法只好看鴿媽媽孵

警破門逮藥頭2月嬰狂哭　鐵漢秒變奶爸幫泡奶安撫

小球迷和林智勝立牌合照　本尊現身：要不要一起拍

爸國道上「無呼吸心跳」　兒急停路肩下車跪地CPR

２隻橘貓「隔空搏鬥」　飼主：拜託真打好不好

衣服曬不乾得問「算命阿姨」？打破曬衣迷思！輕鬆免煩惱

Emoji點頭、搖頭超可愛！　108種新表情2024年登場

iPhone 15全系列將大漲？旗艦機上看6萬元才能入手

歐盟新規！　iPhone、Pixel手機強制推「易換電池」

手機容量128GB值得買嗎？一數據說明「快被淘汰」

人像旗艦OPPO Reno10系列登台　推同價位帶最強潛望式長焦鏡頭

出遊必備神品！Miworks遊豆腐「七合一快充磁吸」行動電源

快訊／ChatGPT最大對手來了！Google生成式AI「Bard」即日支援中文

眼睫毛都拍得清晰！OPPO Reno10登台　三大亮點一次看

Meta宣布開放台灣申請「藍勾勾」認證　每月花費455元

北市大同區16分鐘3火警釀2傷　小吃攤起火又接2汽車竄火苗

垃圾清運車撞進精舍遮雨棚　輕傷駕駛抬頭驚見「南無阿彌陀佛」

中國人「爆買礦泉水」換標假冒保養品出口！　爽辦退稅撈9.9億元

蔬食控注意！「草々過生活」市集愛河快閃　70品牌快揪友開吃

兄弟新洋投最快下周二軍登板　恰總看影片：有像吳哲源

【廣編】88節「爸」氣送！Dyson推限時優惠　用智慧科技表達愛意

路克伊凡斯來了！好萊塢2巨星「現身通化夜市」　金鐘女主持人當地陪

試穿牛仔褲！女客留下「原味內褲」卡襠部　老闆急尋失主

黃子佼性騷被告發立案　舊愛曾寶儀首發聲「做個真誠的人」

陳昇性騷風波「惹毛設計圈」　聶永真公開討伐：不斷玩弄拖延戰術

小河狸喝完奶以為還有剩　雙手抓著不鬆嘴超級萌❤

3C家電熱門新聞

漫遊新方案快閃破盤價抽免費漫遊

手機容量128GB值得買嗎？一數據說明「快被淘汰」

iPhone 15 Pro新色「不是酒紅」　爆料曝灰調深藍色超有質感

iPhone 15全系列將大漲？旗艦機上看6萬元才能入手

Google AI「Bard」即日支援中文

歐盟新規！　iPhone、Pixel手機強制推「易換電池」

iPhone 15改USB-C超方便　外媒：恐只能用「專用線材」

出遊必備！七合一快充行動電源

中華電信光世代網速升級了嗎？　2方法查家中網路速率

最便宜800有找！三大電信光纖上網方案一次看

Emoji點頭、搖頭超可愛！　108種新表情2024年登場

LINE「送貼圖」功能更新　三種方式表達心意更方便

2023年蘋果BTS開跑！　MacBook、iPad贈品不一樣

AI擬人高雄幸浮城市作者：沒有臭

更多熱門

關鍵字：

LG免曬衣乾衣機網紅阿翰衣日氣象

讀者迴響

熱門新聞

范逸臣突脫口「我已經結婚了」

跟「阿宏」南下嘉義玩！台中女慘遭丟包　崩潰痛哭

快訊／吳速玲限動首回應！　

早餐店「員工旅遊21天」羨煞常客　全場笑破盲點

「要去網紅咖啡廳」騙過警衛　女墜樓慘死

女「下公車」突不對勁！　就醫一照：大腿骨一半被吃了

韓偶像情侶＋１！驚喜現身：交往4年了

母把電風扇讓給孩吹　自己竟活活熱死

12歲童被車撞「內部斬首」　奇蹟接回斷頭

獨／阿宏丟包台中女！他發文「跟照片差太多」曝真相

快訊／震撼彈！SJ東海、銀赫、圭賢離開SM　「團體活動繼續」

曹格突「洗版吳速玲IG」：為什麼不回

WHO：阿斯巴甜可能致癌　1天不喝逾9罐

店員勸戴口罩被刺亡　嫌：盼維持死刑

木曜關鍵製作人沉寂2天　親曝心聲...

更多

最夯影音

更多
跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭

跟網友「阿宏」遊嘉義被丟包　台中女沒錢呆坐公車亭痛哭
統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

統神「白飯之亂」護航學生？　怒喊：去火鍋店吃到飽啦！

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

日本哈利波特男到理髮廳　超入戲用「魔法」擊退店員

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

雲林熱炒店「不讓白飯之亂再現」　霸氣宣布：吃不飽招待炒麵薯條

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面