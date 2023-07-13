克服憂鬱情緒困擾　職能治療師簡單技巧避免憾事

▲面對憂鬱症的朋友給予陪伴、傾聽和支持。（圖／示意圖／pexels）

記者戴上容／新北報導

國際巨星驚傳因憂鬱症最後發生離世的憾事。衛生福利部八里療養院職能治療科主任，同時也是台灣社會心理復健協會理事長張自強表示，面對憂鬱症的朋友給予陪伴、傾聽和支持，一起活動並鼓勵就醫，注意突然改變的警訊，並建立正向思考與學習壓力處理技巧，以協助克服憂鬱情緒的困擾。

張自強指出，憂鬱症的患者常因久病未癒或是生活壓力未減，而在最後撐不下去又找不到支持力量下有輕生的念頭，因此當親友出現以下警訊時，可能有自殺的風險應多加注意，包括突然把心愛或重要的東西送人、突然傳訊息給久未聯繫的朋友、突然講話的速度變慢且不願意與人溝通、一次服用大量的藥物、直截找尋尖銳或是刀子企圖割腕或近期常閱讀或尋找有關死亡的資料等。

張自強說，當出現自殺意念或行為時，我們應盡速陪伴個案給予支持；傾聽個案的敘述試著引導情緒宣洩；移除刀子、剪刀、繩索、玻璃等危險物品；並等待個案情緒緩和後協助就醫與尋求專業之協助。

張自強表示，很多時候自殺的原因常是一念頭或是壓力所致，在我們生活中常會面對許多壓力，若能在平時培養良好的壓力調適技巧，相信日子就會過得比較快樂，降低自殺或負面的想法。壓力大小取決於壓力來源，而壓力大小的關鍵不在於事件發生的大小而是「想法」，若把事情往正面的方向去想，則自我的想法也就影響到最終的結果。

張自強說，因此建立正向的思考，回想過去的成就重建信心、將世事往好的一面想、選擇參與能帶來歡愉的活動等，與學習壓力處理的技巧，呼吸調節法、肌肉放鬆法、兼顧飲食運動調節法等，才能降低憂鬱情緒所造成的影響，避免憾事的發生。

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