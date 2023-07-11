澎湖海洋生物研究中心員工駕船海釣　失聯3天...目斗嶼尋獲遺體　

▲失聯的「休閒漁政0033」船長遺體已找到。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、劉人豪／澎湖報導

行政院農委會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心主任謝恆毅，9日在當地臉書發文指出，陳姓員工駕駛「休閒漁政0033」號漁船9日早上5時30分前往空殼嶼附近釣魚，可是突然失聯未歸，希望大家幫忙協尋。海巡署金馬澎分署指出，今(11)日於目斗嶼東北方8.8浬處發現遺體，經家屬確認為陳姓員工。

海巡署表示「休閒漁政0033」號船失聯乙案，共計派遣11艇321車579人次及無人機7架次，並申請空偵機3架次，日夜岸海空搜救，並於今日12時22分，接獲報案，於目斗嶼東北方8.8浬處發現疑似該艘「休閒漁政0033」號船陳姓船長遺體，隨即派遣線上海巡艇PP-10091及PP-3503前往該海域協處。

▲由家屬確認該遺體為陳姓員工。（圖／記者陳洋翻攝）

13時25分海巡艇抵達現場後於該海域，發現該疑似陳姓船長，於13時40分打撈上艇，隨即於15時10分載返第八海巡隊碼頭後，由家屬確認該遺體為陳男。

海巡署金馬澎分署表示，海邊意外事件頻傳，民眾從事海上活動時，應慎選安全區域並注意周遭環境，減少憾事發生；如民眾需要海巡人員協助時，請撥打海巡「118」服務專線，海巡人員將竭誠為您服務。