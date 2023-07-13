　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫後兩岸交流重啟！　「冀台社區營建交流」返台

▲冀台社區營建交流

▲「冀台社區營建交流」由台灣兩岸經貿文化農特產協會理事長陳德維(左二)率隊。（圖／李新蔚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

走過3年悶疫情，兩岸交流重啟！桃園市蘆竹、桃園兩區約20個社區核心人士，應河北省台辦邀請，前往邢台、廊坊市進行為期8天「冀台社區營建交流」，於日前返桃，同認社區治理的健全和落實，是和人民最接地氣、最有感的服務。

「冀台社區營建交流」由台灣兩岸經貿文化農特產協會理事長陳德維率隊，成員以來自桃園市蘆竹、桃園兩區社區核心人士為主。陳維德12日說：交流是一座橋樑，具有連結情感、相互溝通的作用，而社區其實就是我們通稱的村落、鄰里，隨著高齡、少子化的今天，社區則是愛幼、養老，居民相互扶持的家園。

▲冀台社區營建交流

▲「孔村」居民熱烈歡迎。（圖／李新蔚提供）

「冀台社區營建交流」首站參觀位於邢台市信都區「孔村」。孔村現有1818戶、6000餘人，小區有3個黨支部，是集居住、辦公、綠化和服務、娛樂一體的綜合性社區。2012年孔村因居民與養犬人士之間的矛盾較多，為了解決此一問題，村民經召開黨員代表會，制定了《孔村小區禁止養犬》規定，成為全市率先創建的無犬小區，使小區的環境和鄰里關係更為和諧。

孔村基礎設施完備，建有新時代文明實踐站、綜合文化服務中心、醫務室、便民超市、幼兒園、晨晚練廣場等建設，尤其重視村民老少的品格生活落實推動，連續20年被信都區評比為「最美小區」榮譽。

▲冀台社區營建交流

▲歌聲和舞蹈，於「孔村」成為連結情感的連結劑。（圖／李新蔚提供）

而「科苑社區」尤其重視家庭教育，認為家庭是人生的第一所學校，家長是孩子的第一任教師，家風、家教是一個家庭最寶貴的財富；社區家長義工並打造邢台市首個家庭教育指導服務站，邀請家庭教育講師團走進社區，定期舉辦親子座談、頒發優秀家長獎等各種強化家庭功能的活動。

「冀台社區營建交流」也參觀內邱縣扁鵲廟、郭守敬紀念館、開元寺、邢台大峽谷等知名景點，以及考察廊坊市智慧社區金星道社區、康樂社區、台灣全興產業園區、廊坊臨空經濟區等重大建設，由河北省台辦韓艷良、李鵬等各方重要領導陪同。

▲冀台社區營建交流

▲「科苑社區」是邢台市首個家庭教育指導服務站。（圖／李新蔚提供）

▲冀台社區營建交流

ET快訊
快訊／林秉樞判2年10月　高嘉瑜發聲
快訊／黃健瑋自清交往時「人妻已離婚」　前夫反擊了
快訊／日圓飆升！　換10萬台幣少吃20碗拉麵
快訊／北科大「飯桶王大賽」不辦了！
快訊／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！　二審判決出爐
白飯之亂突顯「台灣免費文化」　主播嘆：專業沒有價值
1人超過4千！「全台最高Buffet」開放訂位　官網塞爆
徐佳瑩嚇壞急發聲！「真的是破事」：非常嚴重的誤會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國道1號332.6KM台南大灣路段一早不平靜　連續發生2起車禍

黃偉哲首登韓國最大直播購物平台Kakao　備貨3噸愛文芒果秒殺

屏東縣設置寶特瓶智慧回收機　暑假回收加碼送

全國運動會倒數100天！　黃偉哲：以優質競賽場館迎接全國菁英

屏東縣府關心65歲+長者　假牙補助加碼1000萬

疫後兩岸交流重啟！　「冀台社區營建交流」返台

新北90位志工為紫斑蝶「清除綠癌」　赴賞蝶步道保育蜜源植物

快訊／毒品嫌犯倒車拒捕　員警開槍擊破車輪抓人

緩解餐飲業人力荒　桃竹苗分署攜手罕見家園開辦餐飲職訓

限量二千組！　「寶可夢票卡夾組」14日開賣

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

校隊生跳水救友反溺斃　父嘆：盼悲劇到此為止

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

國道1號332.6KM台南大灣路段一早不平靜　連續發生2起車禍

黃偉哲首登韓國最大直播購物平台Kakao　備貨3噸愛文芒果秒殺

屏東縣設置寶特瓶智慧回收機　暑假回收加碼送

全國運動會倒數100天！　黃偉哲：以優質競賽場館迎接全國菁英

屏東縣府關心65歲+長者　假牙補助加碼1000萬

疫後兩岸交流重啟！　「冀台社區營建交流」返台

新北90位志工為紫斑蝶「清除綠癌」　赴賞蝶步道保育蜜源植物

快訊／毒品嫌犯倒車拒捕　員警開槍擊破車輪抓人

緩解餐飲業人力荒　桃竹苗分署攜手罕見家園開辦餐飲職訓

限量二千組！　「寶可夢票卡夾組」14日開賣

台中山區枯樹倒路中阻通行　警民聯手「槓桿原理」移除

奶粉混「類鴉片藥物」！9月嬰慘暴斃　17歲母：想讓他安靜一點

美氣候特使將訪華喊「真誠」合作　陸學者：沒實質信用都是空談

伊能靜罕揭14年前離婚心境！台北豪宅擺設藏密「以為一生孤獨終老」

快訊／林秉樞維持原判2年10月　高嘉瑜：無法彌補傷害

BBC色情照風波「主角竟是當家主播」　女王死訊國葬都他播報

曝民進黨當前真正危機　游盈隆：小則鼻青臉腫，大則四腳朝天

國道1號332.6KM台南大灣路段一早不平靜　連續發生2起車禍

洋基悲劇打線前隊長看不下去　基特絕望呼籲「網羅索托」

Jisoo綁凌亂雙馬尾單人出鏡超有野性美！「人間DIOR」穿新衣曬馬甲線

中國班機遭遇巨大亂流　劇烈晃動引乘客大尖叫

地方熱門新聞

台中特斯拉蹭電仔出籠！市府怒送辦

限量二千組　「寶可夢票卡夾組」14日開賣

新北90位志工赴賞蝶步道　為紫斑蝶除綠癌

毒犯倒車拒捕　員警開槍破窗壓制

桃竹苗分署攜手罕見家園　開辦餐飲職訓

三寶媽臨盆前求救　花蓮分署緊急撤銷扣押帳戶

交通違規記點新制施行

老董募百輛救災車捐烏克蘭　首批48輛裝櫃

雲林11月起飲料店全面禁用塑膠杯　違者最高罰6千

台東縣輔導中低收入戶二代公部門職場體驗

冀台社區營建交流返台

83家企業釋出2000職缺　雲林就業博覽會15日登場

守護市民！高雄財政局查緝宣導雙管齊下

屏東縣府關心長者　假牙補助加碼千萬

更多熱門

相關新聞

吃到飽只付一人錢…3人一起爽嗑被抓包：怕吃不完

吃到飽只付一人錢…3人一起爽嗑被抓包：怕吃不完

吃到飽餐廳深受不少民眾喜愛！近日，在河北廊坊一高速公路休息站的平價吃到飽餐廳內，3名顧客花35元人民幣（約新台幣156元）買了一人的餐點，但卻3人合吃，被服務員發現制止後，竟惱羞狂嗆，「買給老人吃的，怕老人吃不完！不用你管，把你們老闆叫過來。」

河北邢台宣布所有中小學、幼稚園連夜放寒假

河北邢台宣布所有中小學、幼稚園連夜放寒假

局長求歡：明天做一回不戴套　誤傳74人工作群組

局長求歡：明天做一回不戴套　誤傳74人工作群組

河北單日+66！　廊坊安次區全員核酸檢測2次

河北單日+66！　廊坊安次區全員核酸檢測2次

石家莊、邢台下令封城！已310人染疫

石家莊、邢台下令封城！已310人染疫

關鍵字：

冀台社區營建交流河北省台辦邢台廊坊陳德維

讀者迴響

熱門新聞

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

《市井》甜心周宇柔大方認愛黃豪平：謝謝祝福

咖哩店「免費白飯變調」　暫停營業仍遭出征

日料店喊禁止資財營來用餐　網友不挺

男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯

月薪65萬徵男保鑣護4女人！　1條件「休蛋幾咧」

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面