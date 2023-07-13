疫後兩岸交流重啟！　「冀台社區營建交流」返台

▲「冀台社區營建交流」由台灣兩岸經貿文化農特產協會理事長陳德維(左二)率隊。（圖／李新蔚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

走過3年悶疫情，兩岸交流重啟！桃園市蘆竹、桃園兩區約20個社區核心人士，應河北省台辦邀請，前往邢台、廊坊市進行為期8天「冀台社區營建交流」，於日前返桃，同認社區治理的健全和落實，是和人民最接地氣、最有感的服務。

「冀台社區營建交流」由台灣兩岸經貿文化農特產協會理事長陳德維率隊，成員以來自桃園市蘆竹、桃園兩區社區核心人士為主。陳維德12日說：交流是一座橋樑，具有連結情感、相互溝通的作用，而社區其實就是我們通稱的村落、鄰里，隨著高齡、少子化的今天，社區則是愛幼、養老，居民相互扶持的家園。

▲「孔村」居民熱烈歡迎。（圖／李新蔚提供）

「冀台社區營建交流」首站參觀位於邢台市信都區「孔村」。孔村現有1818戶、6000餘人，小區有3個黨支部，是集居住、辦公、綠化和服務、娛樂一體的綜合性社區。2012年孔村因居民與養犬人士之間的矛盾較多，為了解決此一問題，村民經召開黨員代表會，制定了《孔村小區禁止養犬》規定，成為全市率先創建的無犬小區，使小區的環境和鄰里關係更為和諧。

孔村基礎設施完備，建有新時代文明實踐站、綜合文化服務中心、醫務室、便民超市、幼兒園、晨晚練廣場等建設，尤其重視村民老少的品格生活落實推動，連續20年被信都區評比為「最美小區」榮譽。

▲歌聲和舞蹈，於「孔村」成為連結情感的連結劑。（圖／李新蔚提供）

而「科苑社區」尤其重視家庭教育，認為家庭是人生的第一所學校，家長是孩子的第一任教師，家風、家教是一個家庭最寶貴的財富；社區家長義工並打造邢台市首個家庭教育指導服務站，邀請家庭教育講師團走進社區，定期舉辦親子座談、頒發優秀家長獎等各種強化家庭功能的活動。

「冀台社區營建交流」也參觀內邱縣扁鵲廟、郭守敬紀念館、開元寺、邢台大峽谷等知名景點，以及考察廊坊市智慧社區金星道社區、康樂社區、台灣全興產業園區、廊坊臨空經濟區等重大建設，由河北省台辦韓艷良、李鵬等各方重要領導陪同。

▲「科苑社區」是邢台市首個家庭教育指導服務站。（圖／李新蔚提供）