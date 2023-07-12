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AI繪圖全台縣市擬人化網友狂讚　笑虧高雄「幸浮城市」作者：真的沒有要臭QQ

▲▼AI人工智慧,網路話題。（圖／網友@timeaiartwork 授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲ 網友用 AI 將全台灣各縣市擬人化。（圖／網友@timeaiartwork 授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者樓菀玲／綜合報導

最近隨著 AI 崛起，AI 繪圖等相關應用也變得非常熱門，最近有網友利用 AI 繪圖的技術，將全台灣各縣市擬人化，在短短數小時之內吸引大量網友朝聖，台中、台南、花蓮、彰化等縣市還因為過度符合特色讓網友讚爆，原作者在接受本站訪問時提到自己最喜歡台中，很意外這系列受到如此廣大的回響，但是真的沒有要故意臭高雄的意思。

網友 timeaiartwork 表示自己最一開始是想說好像都沒有看到跟臺灣有關的創作，由於自己本身是彰化人的緣故，所以想說不然把彰化用 AI 擬人成大佛一定很好笑，於是就這樣做完了整個縣市擬人系列，但是因為不能只有彰化是搞笑的，所以也拉了新竹做墊背。

▲▼AI人工智慧,網路話題。（圖／網友@timeaiartwork 授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲彰化的 AI 繪圖成果是大佛逛街。（圖／網友@timeaiartwork 授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼AI人工智慧,網路話題。（圖／網友@timeaiartwork 授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲台中的 AI 繪圖帥到網友讚翻。（圖／網友@timeaiartwork 授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

說起整個系列，timeaiartwork 表示自己最喜歡的是台中，說到台中的網路哽，大家都會馬上想到槍枝、黑道、酒店，因此一開始就決定把台中設定為最帥的圖了。另外除了台中、台南、花蓮、彰化等縣市話題不斷之外，很多網友看到高雄的 AI 作品也有很大反應，timeaiartwork 說看到很多留言說跟「幸浮城市」有關，強調：「我真的只是想說高雄是海港城，輸入海港、港口、海岸巡護隊等等的詞來讓 AI 跑，沒有臭高雄的意思啦QQ」

▲▼AI人工智慧,網路話題。（圖／網友@timeaiartwork 授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲ 高雄被網友揶揄是幸浮城市。（圖／網友@timeaiartwork 授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

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