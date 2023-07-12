才說完沒倒閉　百帝美髮最後2間店也掛上「員工旅遊」

▲新竹百元剪髮連鎖店「百帝美髮」驚傳倒閉。（圖／翻攝臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

百元剪髮連鎖「百帝美髮」驚傳倒閉，新竹市消費者服務中心截至7月12日中午已累計接獲49件消費申訴。市府已於6月13日命令業者不得再發行未依法履約保證之禮券，並要求業者限期改善、妥適處理消費糾紛，要求限期提出賠償方案，若未改善將依消保法第56條之一規定處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

消保官劉興振表示，業者曾在疫情期間有漲價消費爭議糾紛，在6月5日接獲4起申訴案、6月6日接到第5件申訴後立即察覺事態有異，隨即發函命業者6月13日到府說明，並當場出示「商品或服務禮券定型化契約應記載及不得記載事項」之法令，責請該公司確實遵守，並告誡若未妥適處理已發禮券之消費爭議將有相關罰則。

▲▼許多消費者才在5月母親節促銷期買了大批理髮券，6月百帝就發生無預警關店。

消費者黃小姐表示，新竹「百帝美髮」在6月初關閉3家分店前，還在5月母親節大力促銷「買10送10」的優惠方案，吸引消費者購買，之後無預警停業實屬於詐欺行為。劉消保官說，業者當時到府說明表示公司並未結束營業，因3家分店租約到期，為節省支出才決議暫停營業，非如外傳的倒閉或結束營業，並向市府承諾會妥適處理消費申訴案件。

市府警覺事態異常後、立即著手處置，督促該公司正視消費者權益，但隨後「百帝美髮」建功店與關新店先於6月份仍正常營業，沒多久又以「員工旅遊」理由停止營業，市府將協助消費者調解消費爭議，預計將在8月初進行大型消費爭議協商會議，要求業者負責人出席說明後續處理與補償機制。