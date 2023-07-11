白飯之亂落幕？熱炒店「編輯貼文」道歉：沒讓學生吃飽飯我們錯了

記者閔文昱／綜合報導

原以為北科大資材營學生到熱炒店「狂嗑白飯」刷負評風波會隨其道歉後停止，豈料昨（10）日深夜總召再度發出聲明回擊「飯很大碗」、「吃完2桶飯」等指控，而店家今天也PO出監視器畫面回擊「這不是在補飯嗎？」雙方各執一詞。不過，店家疑似不堪風波持續延燒，下午時編輯該則貼文，針對此事道歉了。

北科大資財系營隊總召10日深夜11時許PO出一段10分鐘的聲明影片，還原7個爭議點，例如飯很大碗、帳單金額、用餐人數、不願意等補飯、拍照微笑、刪文等等，除表明系上同學遭到網路霸凌與騷擾「我們沒有繼續隱忍的必要」外，也強調「當天的消費體驗是差的」。

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▲大道創意料理快炒今PO出補飯畫面。（圖／大道創意料理快炒提供）

對於學生的批評，大道創意料理快炒王老闆今表示尊重，但也PO出影片強調當天有補兩鍋白飯，依過去的經驗，這份量足夠70至100人食用，而當時店內用餐不是只有這群學生，還有其他客人，對於學生堅持有人說不補飯，希望學生提出證據，或指明是哪個員工說的。

不過，業者今天下午1點左右PO出的貼文中，原本只有一句「這不是在補飯嗎？」眼看風波仍持續延燒，今下午4點17分再度修改內文，加上「監視器時間沒調準所以有誤差以學生說的時間為主，結論總而言之沒讓學生吃飽飯，我們錯了」的文字，正式為此事道歉。

▼熱炒店編輯貼文紀錄。（圖／翻攝自Facebook／大道創意宴會館）