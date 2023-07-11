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獨／今年會考地理科最多人錯這題　老師驚：「不看圖例」就答題

▲地理老師洪敏勝分析今年國中會考最多人錯的題目。（圖／洪敏勝提供）

▲地理老師洪敏勝分析今年國中會考最多人錯的題目。（圖／洪敏勝提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年國中教育會考5月結束考試，高中職免試入學今放榜，有地理老師分析今年會考地理考題，驚訝發現第26題關於貫穿美洲大陸的公路系統「泛美公路」考題，竟然是最多人答錯的一題，許多考生看到題幹出現巴拿馬，就直覺選擇有「運河」的錯誤答案，忽略圖例線索，點出目前考生普遍的問題，「看到黑影就答題」。

新竹市光復高中地理老師洪敏勝在其所成立的臉書粉專「翻轉地理教室」揭露，根據台師大心測中心公布112年國中教育會考各題通過率，社會科第26題的地理題通過率為0.42，亦即有高達52%的考生都答錯，是今年地理科通過率最低的一題。

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第26題題幹描述北起美國阿拉斯加，南至智利，貫穿美洲的泛美公路系統，在巴拿馬到哥倫比亞之間的路段至今尚未修建。試題提供兩張圖例，要考生根據圖中資訊判斷，該路段未修建的原因為何？

洪敏勝接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，多數考生看到關鍵字「巴拿馬」就直接聯想到「巴拿馬運河」，看到選項有「巴拿馬運河」，就直接選答Ｃ（運河阻隔難以跨越），沒有注意文意敘述，題幹講「未修建路段」，理應從圖例當中就可以看到，運河路段已修建，與該選項敘述不符。

洪敏勝指出，正確答案應該是Ｂ（保護熱帶雨林生態），圖中也有提供北緯8度的關鍵線索，可輕易判斷氣候類型是熱帶雨林，圖中明明有圖例，卻沒有仔細閱讀，看到題幹的關鍵字就忙著作答，「看到黑影就答題」的模式，導致失分，相當可惜，其實此題難度不高，考生若能把圖例看清楚、留意相關線索，就不會失分。

洪敏勝提醒，雖然留意題幹的關鍵字很重要，但對於題目文本的閱讀理解，包括題幹、圖表等更為重要，會考考題給的資訊都有其用意，提醒未來考生應多加注意。

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