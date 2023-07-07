17萬人民幣現金被燒成焦黑　老人求助銀行「成功換回一半」

記者林郁婷／綜合報導

安徽銅陵一名老伯家裡發生火災，導致17萬人民幣（下同，換算新台幣約73萬）被燒毀，他曾向當地銀行求助，卻遭到拒絕，只好將炭化紙鈔交給專家鑑識，最後才成功在上海一間銀行換回8.63萬元（換算新台幣約37萬）。

《澎湃新聞》報導，一名許先生向記者表示，父親住在安徽銅陵的樅陽縣農村，日前下午外出回家後，發現家裡失火，火勢撲滅後才看見，櫃子裡的17萬現金全被燒成焦黑，頓時心痛不已。

許先生透露，這些錢是父親努力工作7、8年存的，他拿著炭化紙鈔到中國人民銀行銅陵市中心分行想兌換，卻遭到拒絕，「工作人員說火燒幣燒得這麼嚴重的很少見，因為無法辨別，不能進行兌換」。





許先生進一步表示，自己曾看過類似報導指出，湖北崇陽一名女子的30萬元（換算新台幣約129萬）被燒毀，但經過工作人員鑑定後，換回14.755萬（換算新台幣約63萬），他認為兩者的毀損程度差不多，「希望能替父親挽回一些損失」。

《澎湃新聞》記者也致電中國人民銀行銅陵市中心分行，工作人員指出，依照銀行規定，「火燒幣」需經過設備辨別真偽才能兌換，「許先生帶來的火燒幣幾乎完全炭化了，暫時無法辨別真偽，已連繫其他銀行幫忙，只要有可能，他們都很願意進行兌換。」

從許先生提供的照片上可見，被火燒過的紙鈔顏色焦黑，但仍看得出形狀，也能辨識出金額、圖樣和編碼，對此，工作人員解釋，「假幣也可能存在這些信息，憑這些不能辨別其真假」。

最後在多方協助下，老人的家人帶著「火燒幣」到上海，成功在一間銀行換回8.63萬元，全程共清點了7小時。銀行工作人員則呼籲，「家中盡量不要存放太多現金。」