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夏天車上熱爆！「1妙招」車內溫度急降　5分鐘內55度→28度

▲▼開車,方向盤,車,示意圖。（圖／視覺中國）

▲日本專家實測後發現，打開空調後行駛一段時間，能夠最快使車內溫度下降。（示意圖／視覺中國）

記者王佩翊／編譯

全台近日飆高溫，而車子如果停在路邊或是露天停車場，經過一段時間的太陽曝曬，車內的溫度往往會高得讓人難以忍受，而如何讓汽車迅速降溫，也成為炎炎夏日中駕駛們最關心的問題之一。日本自動車聯盟就親自實測，並找出讓車內溫度在短短5分鐘內下降近30度的妙招。

根據kuruma-news報導，日本自動車聯盟嘗試了5種方法，包含「打開車門」、「使用冷卻噴霧」、「汽車空調外循環」、「汽車空調內循環」以及「汽車空調+行駛」。為了確保結果公平，測試團隊也特地找來5輛同色系、同一車種的汽車，並將最初的車內溫度設定為55度，再使用以上5個方法，同時觀測車內的溫度變化。

結果證實，「汽車空調+行駛」能夠最快使車內溫度下降，甚至在短短5分鐘內，溫度就可以從55度下降至28度，足足降低了27度。具體方法則是先將汽車前後的窗戶都打開，並開啟「外循環」功能，同時將車內溫度調到最低，先將車內的熱氣排出。待2分鐘後，再將窗戶關閉，開啟空調「內循環」功能，並行駛3分鐘。

只要使用這個方法，就能讓車內溫度在5分鐘內下降近30度，既快速又有用。研究團隊表示，如果只開啟外循環或是內循環功能，至少需要2倍的時間才能達到相同效果。而單純開啟車門與使用冷卻噴霧則是毫無效果。

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