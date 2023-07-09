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玩通靈板出事！哥倫比亞36學生昏厥、暫時性失明　灑聖水後送醫

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲外傳起初只有部分孩童出狀況，但隨著時間一分一秒過去，越來越多孩子出現同樣症狀 。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞考卡省36名學生6日在學校玩通靈板，卻沒想到接連出現怪異行為，在相關人員潑灑聖水祈禱後，孩子們被緊急送往醫院，接受昏厥、抽搐、焦慮、暫時性失明等治療。

綜合鏡報、infobae等報導，事發於廷比基（Timbiquí）一間學校，當時有36名學生在場，起初只有部分孩童出狀況，但隨著時間一分一秒過去，越來越多孩子出現同樣症狀。相關人員形容，那是個非常不尋常的現象，「有一人看起來像是在掙扎，其他人趕緊把她抓住，不讓她打自己，接著另一人也遇到同樣情形。」

據悉這些孩子們在離開學校之前，接受聖水潑灑祈禱，接著才被送往醫院，進行昏厥、暫時性失明、焦慮等相關治療。相關人員透露，對於這起事件尚未有任何解釋，有些人說是因為玩通靈板，也有些人認為是在進行網路上發現的線上挑戰，不過可以確定的是大部分孩子都已經康復，「他們恢復了90%左右，有些人還有一些症狀，但不是很嚴重。」

針對這起事件的調查正在進行中，考卡省教育局長柯瑞亞（Amarildo Correa）呼籲要求家長、管理者、老師對學生更加注意，防止類似事件再度發生。

※以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

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