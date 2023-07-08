等外帶想喝自助飲料被拒！客人嗆「付一樣的錢耶」怒退費離開

▲餐廳示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者鄒鎮宇／綜合報導

外帶等太久能不能喝內用的飲料？一名網友表示，他用餐時目睹客人跟店家發生爭執，雙方因為外帶餐點能否飲用內用的自助飲品大吵，最後店家堅持規則而拒絕，讓客人氣得退費離開。

有網友8日在臉書社團「汐止集團」發文表示，他用餐時發現店內出現騷動，原來是店家跟客人發生了爭執。店家說，「抱歉，外帶不可以使用內用的自助飲品喔」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顧客反問，「為什麼不行？我跟內用付的是同樣的錢，還不用你們洗碗，為什麼不能用？」最後雙方無法達成共識，顧客退費離開，並揚言要客訴。

網友看完紛紛留言，「店家怎麼規定就照著走，不喜歡就不要消費」、「店家的規則怎麼訂，遵守就好了~你也可以選擇不買，何必跟店家吵呢」、「規則訂好，要不要消費自己決定，不要用自己的理解去要求別人」、「店家說了算啊！客人說了算那客人直接說免單不就得了」、「外帶要包材啊，笑死」。

也有人說，「先內用，喝完再跟店家說外帶。選我正解，不要爭XD」、「外帶有折扣當然不適合，如果沒折扣喝個飲料還好吧！吃東西就模糊地帶了」、「客氣的店家會請外帶的客人喝個涼茶等待，我在麥當勞有遇過，等待時的感覺心情愉快」、「我是店家就不會在乎一杯飲料、一杯湯耶」、「其實煮的飲料一杯也才幾毛錢，為了幾毛失去一個客人，我個人是覺得不值得」、「那外帶有多附一杯飲料嗎」、「點內用但不吃，把飲料喝到吐後再打包不就好了」。