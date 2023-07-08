Melody「真實本名」曝光！　小S蔡康永震驚：妳老公知道嗎

▲Melody節目中透露本名劉恭顯，小S、蔡康永驚訝不已。（圖／翻攝自YouTube）

記者邱晟軒／綜合報導

女星Melody（殷悅）昨（7）日無預警宣布與結婚17年的吳育奇結束婚姻關係，她表示婚姻之路冷暖自知，既然有共識，就好好祝福對方。離婚消息引發許多網友關注和討論，不少人也驚訝地發現，以兼顧家庭、事業的都會時尚女性形象著稱的Melody，其實有著一個與其形象頗為衝突的本名，就連小S過去在節目上得知Melody真實姓名後都驚呼，「妳老公知道嗎？」

Melody 過去以藝名「殷悅」出道時，許多人都以為這是她的真實名字，然而，回顧2015年《康熙來了》節目，當Melody與主持人小S、蔡康永暢聊時，小S 突然問及她的中文名字，Melody坦率地回答說：「很剛硬，姓劉。」

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緊接著，小S開玩笑追問「劉硬砲？」，Melody 則透露她的真實名字是「劉恭顯」。聽聞後的蔡康永驚訝直言，這個名字聽起來有點老氣，而小S則大喊「妳老公知道妳叫劉恭顯嗎？」

Melody 進一步解釋，她的名字確實聽起來有些老氣，不過「劉恭顯」的由來是根據家族祖譜，她和姊妹們的名字都帶有「恭」字。Melody 當下也坦言，丈夫當然知道她的本名，因為在身分證的配偶欄上都有記載。