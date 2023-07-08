要買才能進來？宜蘭店家公告「嚴禁參觀閒晃」！眾人傻眼：玻璃心

▲有網友發現某店家外貼著「嚴禁奧客、參觀閒晃者」的公告。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

網搜小組／閔文昱報導

做生意通常都希望越多人光顧越好，即使客人不消費，大多業者也不會排斥。不過，有網友近日路過宜蘭某家燒餅店，發現門口竟掛著公告，表示「嚴禁奧客、參觀閒晃者進入」，似乎是在暗示「要買才能進來」。畫面曝光後，掀起熱烈討論。

一名網友在臉書「路上觀察學院」PO出照片，只見某店家在門外貼出公告，先是表示「歡迎光臨，購買請直接進入，進入後老闆會出來結帳」，不過下一句卻突然警告「『奧客、參觀閒晃者』老闆極度排斥，嚴格禁止進入」。對此，原PO也瞬間秒懂老闆用意，笑稱「要買再進來～」

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貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛質疑「沒參觀怎麼知道要不要買？」、「不然你門口擺目錄跟價格啊，沒擺進去強制消費？不消費還要被你嘴喔」、「不參觀我要怎麼知道是不是我想要的東西及價錢？難道進去就必須買嗎」、「這麼玻璃心確定要做服務業？」、「哎唷，光是逛就要低消了」、「強迫消費喔」。

另外，有網友詢問「好奇賣什麼？」原PO則回應「宜蘭某家賣燒餅的店」，也有知情網友透露，這間店只售一種商品，有3到4種口味，老闆都在店面後方廚房製作，比起門外公告，「他裡面還有更誇張的」。