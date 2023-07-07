快訊／Threads爆紅IG秒出包！網友哀號

▲Instagram。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

Meta推出新社群平台Threads和推特正面對決，6日上線第一天，短短7小時內就有1000萬人註冊。不過，新平台爆紅之時Instagram卻突然爆發災情，引起網友熱議。

台灣時間7日下午開始，部分Instagram使用者指出，限時動態功能無法使用，而私訊功能也無法傳送圖片。網紅鳳梨吳弘逸就在Threads發文「IG限動是壞掉嗎？」，粉絲於留言處指出「我的壞掉了」、「也不能發文」、「整組壞光光」。

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▲IG爆災情。（圖／記者楊庭蒝攝，下同）

Dcard上也有使用者以「ig壞掉」為題發文表示，從剛剛開始ig的限動就發不出去，照片也傳不出去 但是訊息能正常傳，「然後我上來看有沒有人發文，結果都沒人討論，想知道是只有一小部分人壞掉還是怎樣，threads剛紅結果ig就出包」。

此外，原PO接著指出，不只是Instagram爆出災情，Meta旗下通訊軟體Message的圖片也無法傳送。

根據查詢追蹤網路連線狀態的獨立網站 DownDetector 數據顯示，目前Instagram的災情全球各地都有受到影響，截至台灣時間7日晚間18時30分，有大量回報網站故障的紀錄。

▼Instagram災情數據回報。（圖／翻攝自 DownDetector）