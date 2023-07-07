承德南京天橋要拆了！　路口將封閉施工

▲承德南京人行天橋現況。（圖／台北市政府提供）

記者黃聖庭／台北報導

位於台北市承德路一、二段與南京西路交叉口的承德南京人行天橋即將退役，預訂8日10時開始封閉，13-14日先行拆除樓梯，21、22日連續兩天晚間11時至隔日6時分批拆除天橋主梁結構物，施工期間時將擴大管制周邊道路交通行駛情形，請駕駛朋友提前改道避開管制路段以節省行車時間，或行經工區周邊時耐心遵循義交人員指揮維護行車安全。

台北市工務局新建工程處工務科科長蕭志龍表示，承德南京人行天橋的橋墩占據了行人通行空間，減少通行寬度的人行道實難發揮應有的服務水準，同時人行天橋的橋墩量體也容易成為車輛轉彎的視線死角，增加周邊居民及校園師生通行的危險性，為了健全該路口的道路安全，在確認地面道路系統及相關配套措施完善無虞後，承德南京人行天橋即將進行拆除。

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新工處工務科中區工務所主任洪辰儒說明，因承德南京人行天橋整體均為鋼結構，拆除時將以最佳切割工法進行，即施工人員於橋梁預定卸點的位置切斷接合機構，再將結構物吊放至地面分解單元結塊運離工區。

本次天橋主體拆除工程規劃10天左右完成，將於13日至14日拆除樓梯、21日拆除北向與東向大梁、22日拆除南向與西向大梁。大梁拆除施工時間為夜間11時至隔日6時，並將進行分階段交通維持管制，管制措施如下：

1. 夜間11時至隔日凌晨1時擴大管制範圍，禁止一般車輛進入承德路及南京西路交叉口，僅開放公車進入並行駛調撥車道。

2. 凌晨1時至6時管制所有車種進入。

洪辰儒最後補充，施工團隊將全力注意各項施工細節，儘量縮短施工時間，以降低對市民朋友所產生的影響。