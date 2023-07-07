　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一晚抓到超速64件！大型重機台2線上狂飆　「時速179km」遭取締

▲金山分局取締超速，抓到一輛大型重機時速179公里，嚴重超速109公里。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲金山分局取締超速，抓到一輛大型重機時速179公里，嚴重超速109公里。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴若涵／新北報導

《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案於6月30日正式上路，金山警方於新制實施首日晚間執行移動式測速照相，一個晚上就取締超速64件，其中一輛大型重機被取締時，在台2線上以179公里的時速狂飆，相當驚人。

▲金山分局取締超速，抓到一輛大型重機時速179公里，嚴重超速109公里。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

立法院4月14日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，並於6月30日正式上路，其中「嚴重超速者車輛時速逾道路速限由60公里修正為40公里以上」，將面臨吊扣牌照6個月及最高3萬6千元之罰鍰，肇事者將吊銷其駕駛執照。

▲金山分局取締超速，抓到一輛大型重機時速179公里，嚴重超速109公里。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金山警分局於新制實施首日晚間執行移動式測速照相，取締超速共計64件，其中11件為超過速限40公里以上之嚴重超速，甚至測照到大型重機時速達179公里，超過道路速限109公里，金山分局除依新制開罰外，也將持續於轄區不特定時、地架設移動式測速照相，遏止暑假期間北海岸道路競速飆車等危險行為。

▲金山分局取締超速，抓到一輛大型重機時速179公里，嚴重超速109公里。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

金山警分局呼籲，執行移動式測速照相主要在提醒用路人勿超速行駛，並注意道路速限警告標誌，相關測速照相地點位置均公佈於新北市警局交通警察大隊官方網站，請民眾多加留意，以免一時不察而荷包失血。

ET快訊
快訊／發錢了！3萬元房貸補貼　25萬戶通過審核
訂錯機票！旅行社才貼文「說說最雷旅伴」遭酸：就是你
騙台人到KK園區活摘器官　10被告交保當場笑了
快訊／永安漁港驚見2浮屍　僅著泳褲
姑姑下單「4張台積電」　營業員不給買！她曝超扯原因
獨／洪曉蕾清醒了！前一天動刀…本人首發聲
殺警兇手服外役監！　基層警淚：學長白死了
「女上男下」濕身吻！　林萱瑜和Gino親到發軟：跟老公都沒玩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

求職險被送KK園區活摘器官　手遊老闆判8年「湊嘸10萬」回籠裡

快訊／桃園永安漁港驚見2浮屍！僅著泳褲　疑高美濕地落海失聯移工

醋男不爽前女友「和新歡一同出遊」　找情敵談判打成一團

投資詐騙日益猖獗！全國修法增訂3項要件…未改善最重罰60萬

一晚抓到超速64件！大型重機台2線上狂飆　「時速179km」遭取締

彰化養雞場滅門慘案！ 百隻雞「身首異處」亡　雞農見慘況嚇壞

馬祖鄉親「撞傷眼球」出血！海象差沒船可搭家屬急…海巡快艇馳援

網紅護理師喬喬控警性騷擾　公布第一視角「穿裙子被警摸腿」畫面

王牌業務半年幫賺2千萬！遭秒解店長職踢群組　他怒告結局出爐

高雄男路邊偷車廟前遭逮！嗆警：其邁我同學　荒謬真相曝光

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

速食店前員工３秒包漢堡　手把手慢速教你怎麼做！

暫代陳建州當PLG臨時執行長　周崇偉被爆KTV熊抱啦啦隊員

甜品店開發「青蛙蛋糕」　整隻帶皮饕客一試成主顧

小黑浪貓整路尾隨喵叫　5度倒地碰瓷要求負責！

李玟成首登奧斯卡華人歌手！　出道30年《Di Da Di》超經典

求職險被送KK園區活摘器官　手遊老闆判8年「湊嘸10萬」回籠裡

快訊／桃園永安漁港驚見2浮屍！僅著泳褲　疑高美濕地落海失聯移工

醋男不爽前女友「和新歡一同出遊」　找情敵談判打成一團

投資詐騙日益猖獗！全國修法增訂3項要件…未改善最重罰60萬

一晚抓到超速64件！大型重機台2線上狂飆　「時速179km」遭取締

彰化養雞場滅門慘案！ 百隻雞「身首異處」亡　雞農見慘況嚇壞

馬祖鄉親「撞傷眼球」出血！海象差沒船可搭家屬急…海巡快艇馳援

網紅護理師喬喬控警性騷擾　公布第一視角「穿裙子被警摸腿」畫面

王牌業務半年幫賺2千萬！遭秒解店長職踢群組　他怒告結局出爐

高雄男路邊偷車廟前遭逮！嗆警：其邁我同學　荒謬真相曝光

男在羅馬競技場「刻字」被全球炎上　道歉信更白目：不知歷史悠久

台南安平必吃美食清單！蝦捲、牛肉湯　再享不加一滴水「蕉皮布丁」

台東縣衛生局抽驗學校營養午餐　檢驗結果全部合格

12星座「議題擴大戰場」！最新一周運勢　天秤低調發光

幫公公出租房！婆婆緊盯防她「拐走屋」怒趕：別跟　人妻傻了

鴻海旗下鴻華先進　今通過創新板上市審議

中產以下房貸補貼3萬元10日入帳　首批核定25萬戶

木村拓哉「吃壽司」竟也精準預測　全場齊聲驚：大神真的好神！

「通靈金孫」阮柏皓克服恐懼與鬼同行　可愛笑喊：更怕魟魚

連10黑！6月出口323億美元　年減23.4%

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

社會熱門新聞

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

網紅護理師喬喬與友衝突　控警性騷

女兒逛大稻埕意外抓姦　目睹媽媽親餵小王崩潰

女網紅吃到飽打包龍蝦露餡　判決曝光

被資遣回「饅頭人比讚」竟變同意解雇

手遊老闆是人蛇頭子　求職者被騙去摘器官

惡男榔頭殺妻！子「頭部凹陷」住院觀察

后宮私廚又出事！不爽老闆網路嗆聲　他怒拿球棒砸店

欠所得稅1969萬躲美國　身價8億男豪氣繳清

殺妻傷兒原因曝！妻疑向錢莊借錢　他債還不完崩潰

彰化男榔頭殺妻！追兒勒頸「34秒猛砸頭18下」畫面曝光

七旬老翁天天要　她下體發炎反被疑出軌崩潰

網紅護理師喬喬控警性騷擾！公布第一視角「被警摸腿畫面」

更多熱門

相關新聞

「川崎Z900RS」日規新年式登場！

「川崎Z900RS」日規新年式登場！

重機自摔擊落自行車騎士　15萬公路車裝備毀了

重機自摔擊落自行車騎士　15萬公路車裝備毀了

澎湖縣長陳光復車禍！搭公務座車挨撞

澎湖縣長陳光復車禍！搭公務座車挨撞

台南174線重機飆到201km！警加強取締

台南174線重機飆到201km！警加強取締

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

關鍵字：

金山超速重機

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Melody宣布離婚！　斷開17年尪「3點差距成主因」

旅行社訂錯機票「整團24人困印度」　領隊1舉動惹怒全場

即／澎湖后宮私廚遭砸店！曾掛合照惹怒高捷

獨／自爆酒駕　陳志強公共危險代價曝

打房獎金1000萬　「全民檢舉達人」來了！

好市多養樂多「40瓶87元」　一堆客人卻不買

姊姊一周前早發現李玟反常！「突然改變」：覺得不對勁

李玟2繼女傳註銷IG　全面神隱

Melody與老公交往3月就閃婚！認婚後不適應

李玟遺產瘋傳40億台幣！　二姊親回遺產繼承

李玟老公發訃聞　二姊澄清：不是我準備的

《中國好聲音》3人驟逝！

黃國昌菜園變停車場惹議　承租人發聲

謝春德遭控性侵13歲乾女兒　急喊3個字

李玟遭爆「嘔吐物入肺」窒息亡　二姊回應了

更多

最夯影音

更多
鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？

鍾培生技術性擊倒Toyz　嗨喊：說我輸的人在哪？
孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

孫生3比0擊敗小哥哥艾理　狠嗆：台中屁孩我打爆你

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

《拳上》網紅組合大對決　孫生3：0擊敗小哥哥艾理

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

李玟洗澡突流血衝出 搶救過程曝光 ｜20230706 ET午間新聞

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

正妹牽重機側倒刮傷「小牛」　初估要賠30萬！她蹲地啜泣

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面