一晚抓到超速64件！大型重機台2線上狂飆　「時速179km」遭取締

▲金山分局取締超速，抓到一輛大型重機時速179公里，嚴重超速109公里。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴若涵／新北報導

《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案於6月30日正式上路，金山警方於新制實施首日晚間執行移動式測速照相，一個晚上就取締超速64件，其中一輛大型重機被取締時，在台2線上以179公里的時速狂飆，相當驚人。

立法院4月14日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，並於6月30日正式上路，其中「嚴重超速者車輛時速逾道路速限由60公里修正為40公里以上」，將面臨吊扣牌照6個月及最高3萬6千元之罰鍰，肇事者將吊銷其駕駛執照。

金山警分局於新制實施首日晚間執行移動式測速照相，取締超速共計64件，其中11件為超過速限40公里以上之嚴重超速，甚至測照到大型重機時速達179公里，超過道路速限109公里，金山分局除依新制開罰外，也將持續於轄區不特定時、地架設移動式測速照相，遏止暑假期間北海岸道路競速飆車等危險行為。

金山警分局呼籲，執行移動式測速照相主要在提醒用路人勿超速行駛，並注意道路速限警告標誌，相關測速照相地點位置均公佈於新北市警局交通警察大隊官方網站，請民眾多加留意，以免一時不察而荷包失血。