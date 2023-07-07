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王牌業務半年幫賺2千萬！遭秒解店長職踢群組　他怒告結局出爐

▲▼上班,老闆,業務,公事,談判,西裝,領帶。（圖／pixabay）

▲鄭姓房仲兼任店長，半年為公司賺進2千多萬的傭金，卻突然被解除職務踢出群組，他告上法院討應有報酬。（圖／pixabay）

記者蔡怡萍／台南報導

投資房地產業的張姓男子，因相中一名鄭姓房仲的業務能力，出資開店讓鄭男當店長，而該店果真在半年內就創造近6億銷售額，不料鄭男事後卻突然被張男解除店長職務、踢出群組，鄭男憤而提告求償任職期間約定卻未給付的報酬，張男卻向法官供稱他與鄭男並未簽訂委任契約，但法官檢視了LINE對話紀錄，認為雙方對契約有共同認定，判張男需賠償鄭182萬餘元。

根據判決，鄭姓房仲主張，因為所屬的不動產集團拓店需求，他透過孫姓負責人認識當時已投資5家加盟店的張姓男子，張男表示欣賞他的才能、同意出資開店，並由鄭來當店長，最終約定「營收的百分之30」作為鄭的報酬。

自2021年8月開業後短短半年內，該店就創造近6億元的總銷額，因而登上媒體版面；隔年1月，孫男向鄭表示有意招攬他另闢新店，鄭以還想繼續留任而拒絕，沒想到幾天後，張男卻突然召集店內同仁、宣布解除鄭的店長職務，片面終止委任契約、並立即將他踢出群組。

鄭男認為，他在職期間為店賺進傭金達2393萬餘元，為捍衛自身權益，他提告向張男追討委任報酬，並向加盟店請求業務培育獎金，計算後總共1085餘萬。

但張男供稱，給付給鄭男的薪水已比一般業務多出百分之10，為兼任店長的報酬，鄭並未與他或公司另訂委任契約，且公司甚至還誤發了非鄭男承辦的61萬培育獎金給他，表示鄭應該反過來將這筆錢還給公司。

法官檢視雙方的通訊對話，雖然皆是由LINE、口頭、會議約定，但仍看得出張男也認定鄭男擔任店長一職，不應將鄭身兼仲介業務與店長的報酬混為一談，將盈餘扣除成本計算後，張應依照委任契約賠償給鄭182萬餘元，而61萬培育獎金因舉證不足判免賠，全案可上訴。

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