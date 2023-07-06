農用車滑落　採文旦工人擋不住遭撞死！駕駛、雇主判決出爐

記者劉人豪／花蓮報導



花蓮縣瑞穗鄉一名39歲王姓工人於果園採收文旦時，在農用搬運車前協助推車，沒想到車輛打滑往下坡滑落直接撞擊，王男慘遭擠壓，夾在車頭和柚子樹之間導致死亡；花蓮地方法院依過失致死罪，判搬運車駕駛有期徒刑1年6月、雇主有期徒刑10月。

▲花蓮採文旦工人徒手擋車被壓死。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

該起事故發生於2021年8月26日，警方接獲民眾報案稱，鶴岡某果園採收文旦發生意外，經派員到場了解後，一名39歲王姓男子與56歲范姓男子受雇當地柚農，事發時2人開著農用車去採收文旦，未料，將車子停放在斜坡後，因不明原因下滑，而王男慘遭擠壓，不幸夾在車頭和柚子樹之間，當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治。

判決書指出，陳男承攬該果園文旦採收工作，並且招募范男、王男及其他工人協助，王男負責搬運文旦，范男則負責駕駛農用搬運車。事發當時范男倒車上坡，並讓王男在車頭左前處協助推車，范男於倒車過程持續回頭查看上坡方向，未察覺王男已於途中換至車頭前方，造成車身打滑往下坡滑落時，直接撞擊王男，並推擠至下坡方向果樹，王男因此遭農用搬運車擠壓於樹幹間，送醫院急救仍不治。

范男辯稱，無法預見王男會跑去擋車，車輛失控時也已無法再煞車或倒車阻止車子滑落；另外若農用搬運車前輪原廠配輪胎於案發前已換成平胎，若未更換應不致發生事故，且案發時王男突然跑至車前擋車，屬介入情形，故事故發生出於偶然，他開車與王男死亡並無因果關係。

陳男則說，他非王男雇主，只是幫忙招募工人並代墊付薪水，不是果園為管理者，沒有能力及資金改善現場防護設備，另外王男原本是負責搬運文旦上車，卻擅離崗位，主動幫忙推車導致事故發生，事故發生時他並不在場，對於事故發生無從預見。

法院認為，范男若確實遵守該注意義務，能有效阻止王男在車頭左側或正前方推車，足以避免或發生較輕微之傷亡結果，具備迴避可能性；陳男與王男、其他工人成立勞動契約，所以陳男為王男雇主，陳男未設置符合規定管制引導人員違反規定，與王男死亡有相當因果關係，應負過失責任。

法院審酌，陳男未注意職業安全衛生相關規範，致生本件工安事故；范男對駕駛農用搬運車倒車並無把握，已預見會車輛打滑，卻完全未為任何防果措施，亦未隨時注意在車輛周遭有無他人即貿然倒車，花蓮地方法院依過失致死判陳男有期徒刑10月、范男有期徒刑1年6月。本案仍可上訴。