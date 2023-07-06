　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

農用車滑落　採文旦工人擋不住遭撞死！駕駛、雇主判決出爐

記者劉人豪／花蓮報導

花蓮縣瑞穗鄉一名39歲王姓工人於果園採收文旦時，在農用搬運車前協助推車，沒想到車輛打滑往下坡滑落直接撞擊，王男慘遭擠壓，夾在車頭和柚子樹之間導致死亡；花蓮地方法院依過失致死罪，判搬運車駕駛有期徒刑1年6月、雇主有期徒刑10月。

▲花蓮採柚工人徒手擋車被壓死。（圖／記者柯政誟翻攝）

▲花蓮採文旦工人徒手擋車被壓死。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）

該起事故發生於2021年8月26日，警方接獲民眾報案稱，鶴岡某果園採收文旦發生意外，經派員到場了解後，一名39歲王姓男子與56歲范姓男子受雇當地柚農，事發時2人開著農用車去採收文旦，未料，將車子停放在斜坡後，因不明原因下滑，而王男慘遭擠壓，不幸夾在車頭和柚子樹之間，當場失去生命跡象，送醫搶救仍不治。

判決書指出，陳男承攬該果園文旦採收工作，並且招募范男、王男及其他工人協助，王男負責搬運文旦，范男則負責駕駛農用搬運車。事發當時范男倒車上坡，並讓王男在車頭左前處協助推車，范男於倒車過程持續回頭查看上坡方向，未察覺王男已於途中換至車頭前方，造成車身打滑往下坡滑落時，直接撞擊王男，並推擠至下坡方向果樹，王男因此遭農用搬運車擠壓於樹幹間，送醫院急救仍不治。

▲花蓮採柚工人徒手擋車被壓死。（圖／記者柯政誟翻攝）

范男辯稱，無法預見王男會跑去擋車，車輛失控時也已無法再煞車或倒車阻止車子滑落；另外若農用搬運車前輪原廠配輪胎於案發前已換成平胎，若未更換應不致發生事故，且案發時王男突然跑至車前擋車，屬介入情形，故事故發生出於偶然，他開車與王男死亡並無因果關係。

陳男則說，他非王男雇主，只是幫忙招募工人並代墊付薪水，不是果園為管理者，沒有能力及資金改善現場防護設備，另外王男原本是負責搬運文旦上車，卻擅離崗位，主動幫忙推車導致事故發生，事故發生時他並不在場，對於事故發生無從預見。

▲花蓮採柚工人徒手擋車被壓死。（圖／記者柯政誟翻攝）

法院認為，范男若確實遵守該注意義務，能有效阻止王男在車頭左側或正前方推車，足以避免或發生較輕微之傷亡結果，具備迴避可能性；陳男與王男、其他工人成立勞動契約，所以陳男為王男雇主，陳男未設置符合規定管制引導人員違反規定，與王男死亡有相當因果關係，應負過失責任。

法院審酌，陳男未注意職業安全衛生相關規範，致生本件工安事故；范男對駕駛農用搬運車倒車並無把握，已預見會車輛打滑，卻完全未為任何防果措施，亦未隨時注意在車輛周遭有無他人即貿然倒車，花蓮地方法院依過失致死判陳男有期徒刑10月、范男有期徒刑1年6月。本案仍可上訴。

ET快訊
快訊／今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次
快訊／被新執行長偷襲熊抱　啦啦隊正妹最新發聲
快訊／3縣市飆37.9度！　高溫警報範圍曝
爸「打死妻追殺兒」原因曝！　18歲少年全身血求救
快訊／石門驚見浮屍　「下身裸露」
自爆睡過「77位網紅、小模」！　酷炫吐真相
快訊／蕾菈催生中！　老公女兒陪產
炎亞綸確定回不去！　《營業中》鬆口回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女兒逛大稻埕意外抓姦！目睹媽「親密餵食」　崩潰問：妳在幹嘛

農用車滑落　採文旦工人擋不住遭撞死！駕駛、雇主判決出爐

殺妻傷兒原因曝！印尼妻疑向錢莊借錢　他賣光2棟房還不完崩潰

快訊／新北石門離岸30米驚見男浮屍「下身裸露」　身分待查

醫院急診室門口...駕駛開車門擊落外送員　驚險畫面曝光！

妻扮旅館服務生抓姦　騙「地震檢查線路」強拍小三照片...代價曝

天母按摩店遭竊！43吋電視也被扛走...高清電眼揪出最熟悉的身影

機長夫誆飛美國…偷吃空姐2天1夜爽玩南台灣　正宮扮狗仔跟監

補教女師闖紅燈　下班廚師騎車撞上噴飛亡！離家僅1公里妻淚崩

撒錢片！菜販飆車趕兼差外送「12萬鈔票滿天飛」　路人警員幫撿回

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

女兒逛大稻埕意外抓姦！目睹媽「親密餵食」　崩潰問：妳在幹嘛

農用車滑落　採文旦工人擋不住遭撞死！駕駛、雇主判決出爐

殺妻傷兒原因曝！印尼妻疑向錢莊借錢　他賣光2棟房還不完崩潰

快訊／新北石門離岸30米驚見男浮屍「下身裸露」　身分待查

醫院急診室門口...駕駛開車門擊落外送員　驚險畫面曝光！

妻扮旅館服務生抓姦　騙「地震檢查線路」強拍小三照片...代價曝

天母按摩店遭竊！43吋電視也被扛走...高清電眼揪出最熟悉的身影

機長夫誆飛美國…偷吃空姐2天1夜爽玩南台灣　正宮扮狗仔跟監

補教女師闖紅燈　下班廚師騎車撞上噴飛亡！離家僅1公里妻淚崩

撒錢片！菜販飆車趕兼差外送「12萬鈔票滿天飛」　路人警員幫撿回

手機變掌機！Joy-Con控制器讓你玩手遊　儀式感滿滿根本Switch

泰語沉浸式樂學夏令營登場　謝國樑體驗實作泰式奶茶

和毛孩一起！入住宜蘭絕美山林玻璃屋民宿　開啟一趟芬多精之旅

紅雀後援「驚天暴傳」遭逆轉　球隊恐面臨百年來最差戰績　

中國管制鎵鍺出口抗美晶片禁令　台積電：不影響生產

3C通路推暑期優惠　安卓旗艦機「現砍萬元」

【廣編】以台灣布袋戲文化為靈感　電通集團旗下isobar獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅獎

普天宮捐贈價值300萬救災裝備　無私善舉守護市民

今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次　發病前曾生食海鮮

律師列7年來打炒房政策　嘆：別買不起就抱怨政府沒作為

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

社會熱門新聞

父榔頭砸死妻　兒滿身血衝超商求救

快訊／中和凌晨死亡車禍！Gogoro騎士噴飛不治

房東兒夜闖套房性侵女房客！進浴室喊：愛妳

彰化男榔頭打死妻再追打兒　家庭背景曝

醫性侵學妹要關6年　她判決前輕生亡

女網紅吃到飽打包龍蝦露餡　判決曝光

前台南議長郭信良遭搜索　檢調偵訊中

遭學長性侵崩潰輕生　放射科醫判6年

人夫偷吃同事　上癮喊找機會再來

國防大學所長偷情小17歲女學生！　不倫約會全直擊

教務主任搞上新婚女師　出浴濕潤照讓人夫崩潰

即／新竹男登馬崙山失蹤　八仙山十文溪底尋獲遺體

重機自摔擊落自行車騎士　15萬公路車裝備毀了

竹北氣爆少年　插8大管仍未脫險

更多熱門

相關新聞

酒空反鎖廟門大鬧丟酒瓶　警鳴槍壓制

酒空反鎖廟門大鬧丟酒瓶　警鳴槍壓制

花蓮一處宮廟今（4）日清晨突然遭一名行蹤怪異的男子闖入，還將廟門反鎖，員警到場企圖入內時，男子還不斷丟出酒瓶攻擊，員警見男子情緒失控，對空鳴槍示警，同時並使用辣椒水及警棍，好不容易將頑強抵抗的男子控制住，仍造成2名員警受傷，全案詢後依侵入住宅、毀損及妨害公務罪，將大鬧宮廟的男子移送花蓮地檢署偵辦。

他嫌花蓮旅遊無聊！鄉民見行程傻了：根本不會玩

他嫌花蓮旅遊無聊！鄉民見行程傻了：根本不會玩

偷車逃100km！他不甩警台東追到屏東　翻車被逮

偷車逃100km！他不甩警台東追到屏東　翻車被逮

少校勾人妻！用戰情電話熱線　還擅離職守用餐

少校勾人妻！用戰情電話熱線　還擅離職守用餐

暑假「玩」永續　台北101推最高野餐　後山唯一永續飯店推「探索自然」

暑假「玩」永續　台北101推最高野餐　後山唯一永續飯店推「探索自然」

關鍵字：

花蓮文旦柚子

讀者迴響

熱門新聞

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

獨／李玟半年前罹患乳癌！　獨自動刀抗癌「老公卻在外旅遊」

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

小S深夜哭了：我真的好難過！

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

獨／李玟「原本7月要離婚」　好友痛揭心碎內幕：她太愛了！

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

李玟6億婚禮「踩爛玻璃」儀式

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面