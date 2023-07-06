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國防部擬增列500億「潛艦原型艦作維費」　智財權疑慮台船回應了

▲台船澄清潛艦國造案不涉他國智慧財產權疑慮。圖為潛艦模型。（圖／海軍師令部提供）

▲台船澄清潛艦國造案不涉他國智慧財產權疑慮。圖為潛艦模型。（圖／海軍師令部提供） 

記者林彥臣／綜合報導

軍方近期將向國安會爭取明年度國防預算，能夠增列500億元，初步編列潛艦國造原型艦的作業維持費。另外關於國造潛艦是否有智慧財產權的爭議，負責潛艦國造的台船公司，也在官網上回應，「無涉及他國智慧財產權之疑慮」。

根據《信傳媒》報導，軍方近期將向國安會爭取明年度預算，將較今年增加約500億元；其中，初步編列潛艦國造原型艦的作業維持費，以及我方向美國極力爭取的AGM-158C遠程反艦飛彈，暫未列入明年度預算。

另外韓媒去年6月報導，南韓最新的張保皋-III級潛艦部分技術，疑似被洩漏至負責台灣「潛艦國造」的台船公司，不但關鍵人士已經遭到判刑，當初技術轉移給南韓的德國還對此表達抗議，疑似涉及智慧財產權爭議。

台船對於智慧財產權爭議表示，國造潛艦完全由國人設計，技協審認，絕無抄襲或仿製，歷經相當多年的投入、試驗、構型研改與設計優化，並由台船建立設計與建造能量。

台船強調，由於相關技術細節，均屬高度機敏性，台船需謹守合約商規範保密條例，現階段持續全心全力造艦，未來在適當時機，定可將新一代潛艦呈現於國人面前。

台船聲明全文如下：

潛艦國造案無涉及他國智慧財產權之疑慮

台灣國際造船股份有限公司(以下簡稱台船公司，股號2208)，針對7月3日部分媒體提及潛艦國造案「涉及他國智慧財產權之疑慮乙案」，係屬不實報導。台船公司擔任潛艦國造案主合約商下，為了符合海軍未來作戰需求，已採用全新設計，主要包含低噪音設計的線形與螺槳，配製X型舵翼，擁有更佳的操縱與運動性能，而且相關的阻力、噪音與運動性能皆已經過國外專業水槽的驗證與確認。

媒體提到仿製現役潛艦一事，完全與事實不符，具體說明如下：

1.現役劍龍級潛艦已超過35年，因消失性商源，各項裝備已無法獲得，必須採用全新設計。亦絕非任意購置一般船舶裝備可以充數，必須經特規設計以通過深海高壓環境的要求與爆震試驗。

2.為因應未來台海作戰環境，提升作戰性能需求，包含：

（1）增加潛深，各項材料與耐壓裝備、結構強度均能符合現代化作戰要求。

（2）低阻力，低噪音的流線設計，達到匿蹤效果。

（3）採用高操縱與運動性能的X舵設計，擁有更佳的操縱性能。

（4） 配備美軍現用MK-48魚雷

3. 各主要系統設計，採用現代自動化的電控與整合電腦監控系統。

4.對於本案全新設計的成果，已由國外技協審認水下安全保證機制，確保安全。另已經過國外技協與海軍國外技協顧問、確認所有設計皆符合規範。開工前，先期完成試製船段，並以實際魚雷爆炸的震波驗證，確認結構強度與施工建造技術，並經技協認證符合規範。

5.112年4月27日立法院外交及國防委員會蔡適應、王定宇、趙天麟、劉世芳、江啓臣、廖婉汝、馬文君等委員赴海昌計畫實施專案視導，對於設計階段船模試驗，包含水槽水下阻力、噪音與運動試驗及水庫執行自航試驗的實際驗證，委員均相當認同設計成果，後續完成建造後，配合執行出海測試，實船驗證操縱性能。

國造潛艦完全由國人設計，技協審認，絕無抄襲或仿製。本公司採用國內、外當前先進裝備及相關物料，匯聚國內中科院暨各先進產學研單位之能量，歷經相當多年的投入、試驗、構型研改與設計優化，並由台船建立設計與建造能量。台船公司潛艦工作團隊將全力以赴，為國家安全提供最大的防衛戰力，惠請國人持續支持國造潛艦政策。

由於相關技術細節，均屬高度機敏性，本公司謹守合約商規範保密條例，現階段持續全心全力造艦。未來在適當時機，定可將新一代潛艦呈現於國人面前。

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