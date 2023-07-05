高嘉瑜細數李玟12首神曲：都是去KTV會唱的歌　願妳另個世界快樂

▲李玟輕生離世，讓不少人都不敢置信。（圖／資料照）



記者林彥臣／綜合報導

巨星CoCo李玟5日傳出離世消息，家屬證實了死訊。立委高嘉瑜5日晚間也發文細數李玟的12首神曲，都是她去KTV會唱的歌，CoCo的歌聲跟動感的舞姿、爽朗的笑聲會永留心中，希望李玟到了另一個世界，能夠「唱著跳著開心快樂著」。

高嘉瑜臉書發文表示，「魔鏡、So Crazy、刀馬旦（feat. 周杰倫）、往日情、好心情、第九夜、Di Da Di、過完冬季、真想見到你、愛你是我的自由、你是我的Superman、我依然是你的情人，都是以前我去KTV會唱的歌，當年歌唱比賽冠軍幾乎都唱李玟的歌，當年能唱李玟的歌就是很會唱歌的人。」

▲高嘉瑜臉書細數李玟的12首神曲，「都是以前我去KTV會唱的歌」。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）



高嘉瑜說，「CoCo的歌聲跟動感的舞姿、爽朗的笑聲永遠在我們的心中，我們會繼續吟唱、繼續懷念，願妳在另一個世界唱著跳著開心快樂著。」

網友在PO文底下留言表示，「還有過完冬季跟答案」、「還有，月光愛人---電影臥虎藏龍的片尾曲，無敵好聽」、「心情不好都會聽好心情 RIP」、「我也很喜歡李玟的歌，她走了好難過喔！」、「天啊！我從小就很喜歡她Coco 李紋，我難以置信！我的青春裡有她 我聽著她的音樂長大的」。