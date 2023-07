李玟突離世震撼全球　英媒形容「巨星殞落」大篇幅報導

記者趙蔡州/綜合報導

天后李玟5日逝世,享年48歲。李玟不但在兩岸三地相當受歡迎,由於她曾經發行英文專輯,更是首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱、首位在NBA籃球賽上演唱美國國歌的華語女歌手,在歐美也擁有相當高的知名度,英媒「太陽報」就以「巨星殞落」描述這起憾事,並一度把報導放在國際版首頁。

▲英媒「太陽報」大篇幅報導李玟過世的消息,並一度把報導放在國際版首頁。(圖/翻攝自The Sun)

李玟1993年參加TVB全球華人新秀歌唱大賽奪下亞軍佳績,隔年正式出道,接下來數年間,幾乎每一年都會發行專輯,唱出許多膾炙人口的歌曲,而真正奠定李玟天后地位的,是在1998年發行的專輯《Di Da Di》,全亞洲總計銷量高達180萬張,不僅是李玟銷量最高的華語專輯,也是台灣90年代最暢銷專輯之一。

李玟1999年更進軍美國,成為首位進軍美國歌壇的華語女歌手,她的首張英語專輯《Just No Other Way》,在全球銷售量超過200萬張,專輯的主打歌《Do You Want My Love》甚至拿下美國、英國與澳洲的音樂排行榜冠軍,打開她在歐美地區的知名度。

她也是首位登上奧斯卡金像獎頒獎典禮獻唱、首位在NBA籃球賽上演唱美國國歌的華語女歌手,也曾獲邀在美國洛杉磯華特迪士尼音樂廳(Walt Disney Concert Hall)舉辦個人演唱會,她的代表作《DiDaDi》更是榮獲過Billboard國際最佳華語音樂錄影帶。

李玟也曾替迪士尼動畫電影《花木蘭》配音、演唱主題曲《自己》,《自己》也成為她的經典歌曲之一,後續她又替電影《臥虎藏龍》獻唱主題曲《A Love Before Time》,更以此入圍第73屆奧斯卡「最佳原創歌曲獎」,如今李玟驟然離世,讓全球粉絲都非常不捨。

▼英媒「太陽報」以「巨星殞落」描述這一件憾事。(圖/翻攝自The Sun)