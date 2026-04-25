快訊／前德撲冠軍欠700萬搶中信銀　檢方聲押禁見

▲林姓男子持BB槍搶劫中信銀行被逮捕。（圖／記者黃彥傑攝）



記者邱中岳、黃資真／台北報導

台北市大安區中信銀行忠孝分行24日下午驚傳搶案，曾為德州撲克冠軍的31歲林姓男子，持BB槍、假手榴彈闖入銀行，挾持經理準備拿走1千萬現金，仍被員警壓制逮捕，林拒絕夜間偵訊，今(25日)下午依強盜罪嫌移送台北地檢署，檢察官複訊後向法院聲請羈押。

前德州撲克冠軍淪搶匪 為孩子、債務鋌而走險

31歲的林姓男子育有2名孩子，曾獲得德州撲克比賽冠軍，然而前幾年投資創業失敗，在外積欠700萬的鉅額債務，因此轉為在北市大安區經營地下麻將賭場維生，不過該賭場在今年3月被大安分局敦化南路派出所查獲。唯一收入遭斷，面對房租都繳不出來的窘境，林男為了債務與孩子鋌而走險。

挾持女經理搬千萬錢磚 激動與員警對峙

24日下午3時許，林男持BB槍與假的手榴彈前往中信忠孝分行，一進門就亮槍挾持保全，高喊「我不會傷害你們，我只要錢」，後來改為挾持44歲余姓女經理，由她帶領前往金庫。

▲警方在與林嫌對峙時，林情急誤觸板機開槍，警員一聽是BB槍聲立刻上前圍捕。（圖／記者邱中岳翻攝）



接著經理按照林男要求，將1千萬現金裝入他帶來的行李箱內，同時火速趕到現場的員警見狀，立刻掏槍對峙，怒喊「你不要亂來，我是警察，我一定會開槍」，但林嫌不聽勸，持續以槍抵著經理，並要求員警先離開。

所長、2警分工戒備 嫌擊發鋼珠露餡被逮捕

當下派出所所長呂政隆上前勸說冷靜，另外兩名員警則在左右持槍戒備，此時林嫌突然開槍擊中銀行玻璃，但員警發現是BB槍的聲音，又看見鋼珠掉落，確信林嫌的槍枝是氣動式BB槍，隨即低聲通知所長，最後在逐漸逼近時，抓緊時機上前壓制圍捕，順利救出經理，幸未釀成傷亡。