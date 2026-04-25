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快訊／德撲冠軍欠700萬搶中信銀！北院裁定羈押禁見

▲▼台北東區銀行發生搶案，嫌犯搶銀行前在附近服飾店徘徊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台北東區銀行發生搶案，嫌犯搶銀行前在附近服飾店徘徊。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、柯振中／台北報導

台北市大安區忠孝東路24日下午發生中信銀行強盜案。林姓男子涉犯加重強盜、加重剝奪行動自由等罪嫌，台北地檢署25日訊問後，認其罪嫌重大且有反覆犯罪、逃亡及串證之虞，正式向法院聲請羈押禁見。北院經過審理後，裁定羈押禁見。

中信銀行驚傳強盜重大刑案　檢方指派專組全力偵辦

台北市大安區忠孝東路四段的中信銀行24日下午發生重大強盜刑案。台北地檢署獲報後，立即指示檢察官聯繫轄區警方掌握處置狀況，並指揮台北市政府警察局大安分局積極偵辦。檢方要求深入查明林姓嫌犯之犯罪目的、動機與計畫，並同步釐清案情是否涉及其餘共犯。

▼林嫌穿著雨衣雨褲搶銀行，要求行員將一千萬元裝進行李箱。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼林嫌穿著雨衣雨褲搶銀行，要求行員將一千萬元裝進行李箱。（圖／記者邱中岳翻攝）

涉加重強盜與剝奪自由　檢方聲請羈押禁見獲准

涉案的林姓被告於25日下午解送台北地檢署。檢察官訊問後，認為林嫌涉犯《刑法》第330條加重強盜罪、第302條之1加重剝奪行動自由等罪嫌重大。台北地檢署指出，有事實足認林嫌有反覆實行同一犯罪、逃亡及勾串共犯或證人之虞，認定有羈押之必要，依法向法院聲請羈押禁見。北院審理後也裁定羈押禁見。

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