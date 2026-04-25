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社會 社會焦點 保障人權

鄰長店裡泡茶「兩度開收銀台偷錢」畫面曝光　兒代父下跪道歉

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林姓鄰長在里民經營的菸酒行內，竊取收銀台現金。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

豐原地區熱心公益的「廟東先生」黃朝淵在網路踢爆，豐原1名林姓鄰長涉嫌竊取里民財物約1萬1000元，警方證實，日前確實接獲被害徐姓女子報案，全案依竊盜罪嫌偵辦。黃朝淵今天（25日）受訪表示，昨天鄰長的兒子為了爸爸犯的錯，當場向徐女下跪道歉，但鄰長倚老賣老，仍不願真心認錯，令徐女覺得失望，目前雙方因賠償金額談不攏，尚未達成調解。

黃朝淵在網路平台PO文指出，林姓鄰長5年來幾乎每天都會到徐女經營的菸酒行泡茶聊天，22日上午11時徐女在後面廚房煮飯時，聽到店內有打開收銀櫃檯的聲音，一看竟是鄰長在偷錢。當時老闆娘擔心安危，不敢打草驚蛇，等鄰長離去後才調閱監視器，竟進一步發現林男14日時就曾下手行竊。

黃怒批，徐女基於信任鄰長身分，失去戒心，鄰長卻連續行竊，簡直把里民當作ATM，誇張至極。

黃今天接受媒體採訪表示，此事原本鄰長家屬都不知情，直到他發文後才被鄰長家屬看到，鄰長的兒子昨天帶著爸爸到菸酒行道歉，但鄰長本人態度不是很好，兒子則為了爸爸犯的錯，當場下跪跟老闆娘道歉，希望取得對方諒解，但因為老闆娘損失金額比較大，加上鄰長願意賠償的金額有落差，目前還沒有達成和解。

黃說，「至少（鄰長的）兒子很明理，但鄰長可能比較倚老賣老，犯了錯不是很願意拉下臉來真心認錯，這是老闆娘覺得比較失望的地方」。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲黃朝淵接受媒體採訪。（圖／民眾提供）

警方表示，本案於22日接獲徐姓老闆娘報案，指稱店鋪收銀台內的財物遭竊取，調閱監視器查出，林男（68歲）分別於14日、22日趁被害人不注意，偷取收銀台抽屜內現金，損失現金共約1萬1000元；警方23日通知林男到案說明，全案訊後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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