指IC大廠副總妻當小三「寶貝3號專睡處長」　網紅挨告逆轉免賠

▲「凱薩琳・孔」發文用詞辛辣，影射劉女就是「寶貝3號」。（圖／翻攝Facebook／我是孔劉的太太，凱薩琳・孔)

記者葉品辰／台北報導

某面板大廠許姓處長自爆和3名女子不倫，網紅「凱薩琳・孔」則發文影射其中「寶貝3號」為劉姓人妻，並說她「專睡處長」、「高端玩家」，指劉夫年薪2千萬但「有夠可憐，頭頂超綠」，被劉女告上法院求償百萬，一審被判賠20萬，並下架臉書相關文章，但二審大逆轉，合議庭判她免賠。

整起事件源於2023年8月，許姓處長在臉書自爆婚外情，直言「多年來都與公司供應商、客戶亂搞男女關係」，甚至提到「知道那些供應商都為了打探公司消息，用身體來換取資訊」，並點名多名對象，引發媒體與社群廣泛討論。

▲一審判處「凱薩琳・孔」須賠償20萬元及下架貼文，高等法院則認為她的發文是基於公開資訊的評論，改判免賠。（圖／翻攝Facebook／我是孔劉的太太，凱薩琳・孔)

網紅「凱薩琳・孔」隨後在粉專接連發文評論，影射「寶貝3號」為劉姓女子，並寫下「上班睡處長，下班睡處長、橫批：專睡處長」、「討客兄」等字句，甚至嘲諷「副總是個憨厚老實的純情男，有夠可憐，頭頂超綠」，還曾嗆聲「期待快點開庭，這樣我就可以看到傳說中整形整到壞掉，而且奶奶還比頭大、嘴唇跟小丑一樣的寶貝」。

遭影射的劉女不滿，認為相關貼文涉及私德且不實，嚴重貶損名譽，提告求償100萬元，並要求刪文及刊登判決。一審認定部分言論侵權，判江女須賠償20萬元並下架貼文。

不過二審見解出現翻轉，高院指出，許姓處長貼文及後續媒體報導，已將「供應商以身體換取資訊」等內容公開，且當事人分別任職於大型上市公司，是否涉及不當往來，關係企業交易誠信與投資人利益，並非單純私人情感糾紛，屬可受公評事項。

台灣高等法院認為，「凱薩琳・孔」相關發文是根據上述公開資料進行評論，即便出現「渣女」、「討客兄」、「專睡處長」等語，雖然尖銳、令人不快，但仍屬對公共議題的意見表達，未逾越合理評論範圍，難認構成不法侵害名譽。因此，高院撤銷原判決中關於賠償與刪文部分，全部改判劉女敗訴，「凱薩琳・孔」不用賠錢與刪文，全案仍可上訴。