北車男猛踹女童「非首次犯案」！10天前揮拳痛毆女路人

▲李男猛踹3歲女童，10天前就已犯下類似案件。（圖／記者邱中岳翻攝）



記者邱中岳、柯振中／台北報導

40歲的李姓男子25日在台北車站大廳猛踹3歲的菲律賓籍女童，事件引起社會熱議，李男也被依照殺人未遂罪送辦。沒想到後續經過調查，李男15日時就在松山車站大廳犯案，揮拳痛毆30歲鄭姓女路人的頭部，如今又犯下類似案件，脫序的行徑令人不寒而慄。

北車驚傳隨機攻擊！3歲菲籍女童遭猛踹、踩背

李男25日在台北車站大廳鎖定了一名3歲菲籍女童，抓到機會靠近對方以後，旋即出腳猛踹，接著又大力踩踏對方的背部，嚇得周圍的路人趕緊上前幫忙、將人推開。

▲李男猛踹3歲女童，10天前就已犯下類似案件。（圖／記者邱中岳翻攝）



怎料李男被阻後還不死心，仍想找機會上前攻擊女童，恐怖的行徑令人嚇得不輕，警方經過調查後，也依照殺人未遂罪將人送辦。

10天前才打人！松山車站女路人遭痛毆

後續經過調查，這已非李男首次犯下類似案件。他15日晚間9點多在大廳出沒，當時正好有名30歲的鄭姓女子路過他身邊，怎料他突然出拳、朝著鄭女大力揮打，導致鄭女的頭部受創。

警方獲報到場，立即展開調查，循線將李男帶回，詢問後依照傷害罪移送法辦，怎料僅僅過了10天，李男又再度犯案，脫序的行為令人不寒而慄。至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

▼李男猛踹3歲女童，10天前就已犯下類似案件。（圖／記者邱中岳翻攝）

