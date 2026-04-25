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和尚解除6萬美金定存「想移民越南」　美女警阻詐保他辛苦錢

▲「假移居」詐騙手法再現　台東警銀合作守住192萬元。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲「假移居」詐騙手法再現　台東警銀合作守住192萬元。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東警察分局中興派出所日前接獲金融機構通報，指有民眾辦理外幣定存解約時出現異常情形，疑似涉及詐騙，台東警察分局中興派出所警員陳昱如、曾韋皓、黃毓傑巡邏勤務期間獲報隨即到場了解，成功攔阻一起疑似「假投資、假移居」詐騙案件，避免民眾蒙受鉅額損失。

警方表示，當時巡邏員警接獲富邦人壽台東分行通報，指一名俗姓謝、身穿袈裟的和尚欲解除外幣定存，經行員觀察交易內容異常，主動通報警方協助。員警到場後發現，謝民計畫解除約6萬美元（折合新台幣約192萬元）定存，並表示將作為前往越南生活使用。

經進一步了解，相關移居資訊係由謝民平日於民俗館認識的友人介紹，但謝民無法提供該名友人的聯絡方式或具體身分資料，且計畫將資金全數兌換為越南盾，整體資金流向與交易模式顯有異常。警方指出，此類缺乏通訊紀錄、僅以面對面接觸建立信任的情形，為詐騙集團常見規避查緝的手法之一。

員警隨即向謝民說明，相關情形與近期常見的「假投資、假移居」詐騙模式相符，詐騙集團多以高報酬或協助移民為誘因，透過人情關係取得信任後，引導被害人提領或轉換資金。警方並建議，涉及海外移居應先向移民署或合法旅行社查證相關證件與程序，再進行資金規劃，以確保資訊正確。

在警方與行員持續勸說下，謝民最終打消解約念頭，決定暫緩資金動用，成功避免可能發生的財產損失。

警方呼籲，民眾如遇涉及鉅額資金調度、海外投資或移居規劃等情形，務必提高警覺，對資訊來源進行多方查證，切勿輕信來路不明之介紹。如有疑慮，可即時向金融機構或警方諮詢，共同防範詐騙風險，守護財產安全。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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