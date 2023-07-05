偷吃已婚前女友還拍「床照」　他喊窮只肯賠5萬下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

徐姓男子平時在夜市擺攤賣飲料，2021年9月間與陳姓前女友重新取得聯繫之後，竟與對方「舊情復燃」，不僅發生性行為，還拍下「床照」，結果被正牌丈夫丁姓男子一狀告上法院，求償100萬元。雖然徐男喊窮，表示自己要給付前妻贍養費，收入也不穩定，只能賠償5萬元；但彰化地院法官審理後，認為他侵害丁男配偶權情節重大，最終裁定應賠償33萬元，全案仍可上訴。

▲徐男與陳姓前女友舊情復燃，不顧對方已婚的身分，仍執意交往並發生性行為。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

丁男在判決書中主張，妻子和徐男過去曾是男女朋友，徐男明知妻子已婚，仍在2021年9月間重新取得聯繫之後，多次相約在外幽會、去遊樂場玩，甚至帶回家發生性行為，還拍下妻子躺在床上滑手機的照片。

丁男控訴，他提告求償100萬元，徐男卻只願意賠償5萬元，但徐男與前妻離婚之後，每個月至少拿出10幾萬元的費用給前妻，可見其收入必然高於10萬元，因此，不認同對方喊窮的說詞。

對此，徐男辯稱，和陳女交往、發生性行為等事情，他都承認，但丁男求償的金額確實過高，他覺得賠償5萬元比較適合；他平時是在夜市擺攤賣飲料，天氣好的話一周能工作4天，每個月都會固定從收入中挪出3萬元贍養費給前妻，並非10萬元，況且他還要租房子、償還先前投資失敗的貸款，收入真的不多。

彰化地院法官認為，徐男明知陳女已婚，仍和對方交往並發生性行為，行為確實侵害到丁男的配偶權，且情節重大，考量到他們一個是工程師、平均月薪5萬元、名下有1棟房子，另一個則是在夜市擺攤、每個月薪水不固定，最終判徐男應賠償33萬元給丁男較為適當，全案仍可上訴。