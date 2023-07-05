俄烏互控企圖攻擊核廠　澤倫斯基：俄軍已安裝爆破裝置

▲札波羅熱核電廠。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

路透報導，俄羅斯與烏克蘭4日互相指控對方密謀攻擊歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）。烏克蘭總統澤倫斯基指控俄軍已把爆破裝置安裝在核電廠內，俄羅斯則說，基輔政府計畫於5日晚間使用裝有放射性廢料的彈藥襲擊核電站。

俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯原子能電力公司總經理顧問卡爾洽阿（Karchaa）的說法指出，烏克蘭計畫發動夜襲，要在5日晚間使用高精度武器與神風無人機襲擊核電站，同時計畫從飛機投下彈藥，而這批彈藥裝有7月3日從另一座核電站運來的放射性廢料。

至於烏克蘭方面，澤倫斯基4日強調已向法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通報俄羅斯在核電廠所進行的危險挑釁，兩人同意與國際原子能總署（IAEA）共同竭力控制局勢。依據烏克蘭武裝部隊聲明，俄方爆破裝置已於4日放置在核電廠第三與第四反應爐上方，襲擊可能在不久的將來發生。

不過無論是俄方卡爾洽阿的指控，或是澤倫斯基與烏克蘭軍方的說法，俄烏雙方均未提供相關證據。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭後的數天內，俄軍就占領札波羅熱核電廠，從那之後，雙方經常指控對方冒著重大核事故風險砲擊核電廠周邊。