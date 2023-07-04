香菜免費拿！女友豪邁加爆　他一聞乾嘔「跑到隔壁桌」怒吼：難搞

▲小情侶因為香菜吵架。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

香菜是台灣很常見的食材，有些人非常喜歡，但討厭的人真的是一點都吃不了，一名網友表示，和一對情侶好友一起用餐，女生超愛吃香菜，但男生超討厭，一看到女生拿一堆香菜加料，男生瞬間暴怒，不斷乾嘔，還跑到別桌分開吃，甚至大喊「香菜愛好者可怕！」女生一氣之下轉頭走人，場面超尷尬。

原PO在PTT發文，「為了吃香菜而翻臉」，一路上氣氛歡樂，直到用餐時一切都變了，因為女生很愛吃香菜，剛好店家免費提供，於是女生拿了一堆打算加料，男生頻頻阻止大喊受不了，「他跟我說過香菜是地獄來的食物，邪惡至極」，後來男生不斷反胃乾嘔，最後跑去別桌分開吃，還大喊「香菜愛好者可怕、難搞！」

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女生則認為男生自私、掃興、不給面子，當場甩頭走人，「留下傻眼的我，與桌上滿盤香菜」。原PO表示，討厭香菜的人，是天生基因使然，對其氣味極其厭惡，不過情侶之間飲食習慣不同，「除非一方妥協，否則將來還會繼續上演吧，女生只要一起用餐時不要吃比較容易做到吧？」

對此，網友認為如果是加在自己碗裡就可以，但如果逼對方也要一起吃就很過份，「香菜加到火鍋裡面，味道爆炸濃郁，真的很可怕」、「討厭吃香菜+1，但討厭味道到同桌的也要求不能吃，好像蠻嚴重的」、「香菜加自己的就好啊，逼別人一起吃是怎樣」、「彼此尊重就好，能分開你愛怎麼加怎麼吃隨你，但吃同一道菜直接加上去，就很不要臉」。