女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

▲賴智明與吳女同居的青埔新大樓，每戶要價約2千萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

6月21日上午，國防大學復興崗校區舉行三軍六校院聯合畢業典禮，這也是新冠肺炎疫情爆發以來，國軍睽違3年首度舉行實體畢業典禮，國防部為求慎重，還特別邀請總統蔡英文親臨主持。

不過，典禮結束後不久，本刊就直擊國防大學資源管理及決策研究所（簡稱資決所）已婚上校所長賴智明，開著BMW深藍色豪華休旅車，急駛進入桃園青埔1棟每戶要價約2,000萬元的新大樓。

▲國防大學資決所上校所長賴智明（圖）與小17歲女學生傳出婚外情。

當天傍晚接近6點，賴智明驅車出門，之後停在高鐵桃園站附近，不久，1名戴著墨鏡、身穿白色薄衫與黃色洋裝、身材曼妙的年輕女子，一手拖著行李箱、另一手提著1大袋名產，朝賴的座車走去。

▲6/21，17：58，接到吳女後，賴智明開著休旅車回到2人位在桃園青埔的同居處。



同一時間，賴智明搖下副駕駛座車窗，女子笑容滿面，探頭進車內，與賴短暫交談後，便將隨身行李放進後座，再熟門熟路地坐進副駕駛座，接著休旅車開回青埔的大樓即未再出門。

▲吳姓女學生官拜海軍少校，目前是清大博士班的學生。

知情人士A小姐告訴本刊，與賴同車的女子姓吳，是海軍少校，也是賴的學生兼小三，2人的師生戀婚外情長達5年，該大樓則是同居愛巢。

▲國防大學上校所長賴智明與小他17歲的吳姓女學生傳出婚外情。

不只這次，本刊之前還接獲多段爆料影片，內容為今年4、5月間，賴智明與吳女出雙入對的畫面。4月7日下午，賴開著休旅車停在該大樓前，吳女隨即熟練地跳上副駕駛座。2人除了到體育用品店購物，也到附近商場拿東西，回到大樓後，吳女還到管理室領包裹，與管理員有說有笑。

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