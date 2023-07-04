搶暑假商機！台中星級飯店泰料699元吃到飽　星饗道澎湖美食登場

▲台中星級飯店震大金鬱金香推泰料699元吃到飽。（圖／震大津鬱金香提供）



記者游瓊華／台中報導

國旅大復甦，飯店推住房優惠，也祭出限定美食吃到飽。位在海線的星級飯店震大金鬱金香推出泰國美食節，即日起到8月31日午餐時段推出「泰國美食節」，2人同行每位只要699元起，就可泰式料理吃到飽，另活動期間消費滿額1588元，可再抽免費泰國機加酒旅遊；逢甲商圈的星饗道則從7月7日起祭出澎湖美食，包括「澎湖時季刺身」與「菊島時令烤魚」等10多道美食，以每日漁貨為主，直送海味上桌。

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▲星饗道則推澎湖美食應戰，10多道澎湖美食令人垂涎三尺。（圖／記者游瓊華攝）



星饗道指出，澎湖的雨來菇、吻仔魚、火燒蝦、牡蠣通在行政主廚林信安的巧手下變成海島鮮味「西班牙小卷牡蠣烘蛋」、「火燒蝦仙人掌焗麵」、「雨來菇吻仔魚蛋包飯」、「金瓜小卷米粉湯」等，另外還有「海葡萄干貝丼飯」等；甜點的部分則推出兩款仙人掌甜點，包括「覆盆子仙人掌奶酪」、「仙人掌椰果晶凍」等，暑假限定平日午、晚餐滿1000元送200元。

今年才開幕的震大金鬱金香迎來第一個暑假，館內的禾憶餐酒館即日起到8月31日，午餐時段推出「泰國美食節」，從經典熱賣人氣泰國料理、到最新泰國甜品、特色冰品飲料等，包括泰國著名的綠咖哩椰汁雞、泰皇檸檬蒸鮮魚、泰式打拋豬、泰國香米飯、塔香霜降牛、蝦醬空心菜等必吃料理，經典湯品有最受歡迎的泰國酸辣湯Tom Yam Goong及香茅野菇湯，精緻冷盤有涼拌青木瓜、魚露四季豆、泰式酸辣海鮮、泰式蝦米生菜捲等及近年風行的泰式甜品、泰式奶茶、泰式冰品，數十道泰式百匯讓喜歡泰國料理的消費者一次滿足泰美味。