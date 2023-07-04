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【廣編】入主MAZDA CX系列「五年原廠保固＋高額0利率」　試乘會好評加開中

▲▼ MAZDA,日系,休旅車,馬自達,原廠保固,人馬一体,小跑車。（圖／MAZDA提供）

▲MAZDA「CX休旅系列」獨特科技與優越性能的完美結合，成就「人馬一体」極致操駕體驗。

圖、文／MAZDA提供

為滿足更多準車主多元的購車需求，以更自在的方式擁有日系精緻休旅車的非凡價值，台灣馬自達於七月份針對CX休旅全車系包含MAZDA CX-3/CX-30/CX-5/CX-9推出「高額0利率」和「五年原廠保固」的雙重優惠購車方案*，讓更多熱愛駕馭的朋友們皆可輕鬆展開擁車生活，親身感受MAZDA人馬一体的獨特操控性能。

另外，「人馬一体」試乘會獲得許多喜愛MAZDA朋友廣泛的好評與支持。為了讓更多喜愛駕馭樂趣的消費者感受MAZDA快意奔馳的極致駕馭感動，台灣馬自達七月將接續在台北、台中、高雄加開三場全新MAZDA「人馬一体」試乘分享會。其中7/8（六）將由身兼汽車網站主編與二寶爸的敖啟恩（Andy）打頭陣，於MAZDA台北內湖旗艦據點分享駕馭MAZDA的獨特感受、7/15（六）則由沈慧蘭與林沅滸這對拉力賽車夫妻檔，前往高雄鳳山分享賽車手和車主的雙重身份所感受到的直覺駕馭快感；同時7/15還邀請到知名節目專業車評黃振源（源哥）到台中展間，分享MX-5這輛榮獲金氏世界紀錄認證的暢銷小跑車如何風靡全球，歡迎喜愛MAZDA品牌的朋友立即上網預約報名。

歡迎造訪MAZDA官方網站 (https://contact.mazda.com.tw/testdrive_arrive/cx-Jul2023.aspx)及追蹤以下社群網站：
・Facebook官方粉絲專頁【MAZDA台灣】(https://www.facebook.com/MazdaTaiwan/)
・官方Instagram【MAZDA_Taiwan】(https://www.instagram.com/mazda_taiwan/)

*「高額0利率」與「五年原廠保固」專案僅適用於 2023 年 7月 1 日起訂購，並於 2023 年 7月 31 日前領牌之 MAZDA CX-3 / MAZDA CX-30 / MAZDA CX-5/ MAZDA CX-9全車系新購車輛，更多活動詳情請見官方網站。

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