　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅提醒日韓：頭髮染再黃鼻子修再尖「也變不成西方人」

▲▼中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席「慕尼黑安全會議」。（圖／路透）

▲王毅出席「2023年中日韓合作國際論壇」。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，在會見出席2023年中日韓合作國際論壇主要嘉賓談及中日韓合作時表示，「歐美人分不清中日韓，無論頭髮染的再黃，鼻子修的再尖，也變不成西方人，要知道自己的根在什麼地方。三國合作可以振興亞洲，造福世界！ 」

據《新華社》報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在青島出席2023年中日韓合作國際論壇開幕式並致辭，強調要通過此次論壇，在青島發出中日韓合作重整行裝再出發的明確信號。

報導稱，王毅表示，20多年來，中日韓合作從無到有、從小到大，逐步成長為亞洲最具影響力的次區域合作機制，為三國和亞洲的現代化發展提供了重要動力。

他強調，站在時代的十字路口，中日韓三方應當把握潮流大勢，汲取歷史智慧，堅定維護三國合作的正確方向。要堅持相互尊重，和睦相處；堅持開放包容，彼此成就；堅持獨立自主，團結自強。

根據大陸外交部官網發布王毅的致辭全文，王毅說，「但近年來，這種局面正面臨挑戰，個別域外大國為了謀求地緣私利，刻意渲染意識形態差異，大肆編織各種排他性小圈子，試圖以對抗取代合作、以分裂取代團結。如果放任這一趨勢發展，不僅會嚴重干擾三國合作的順利推進，也將不斷加劇地區形勢的緊張對立。」

他強調，中日韓要堅決抵制以各種明目推行的脫鉤斷鏈，維護好優勢互補的地區產業體系，為企業經營創造良好環境和穩定預期。要不斷推進「中日韓＋X」合作，同時要抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，在電動汽車、數位化轉型、人工智慧等新興領域加強協作，共同推動產業提質升級，打造新的技術高地，釋放新的發展動能。

王毅指出，亞洲的和平需要三方共同呵護，亞洲的繁榮需要三方共同推動，亞洲的振興需要三方共同奮鬥。為此，中方建議，一要加強互信，攜手維護地區和平穩定；二要加強互惠，攜手打造經濟增長動能；三要加強互聯，攜手推進區域經濟一體化；四要加強互助，攜手應對共同挑戰；五要加強交流互鑑，攜手培育社會民意基礎。

ET快訊
家中「吃電怪獸前10名」曝光　耗電度數一次看
iPhone 15「四種新色曝光」！
10歲男童戴智慧手錶爆炸！　品牌起底
賴薇如悲痛仔仔逝世「七朵花永遠有她的位置」：讓她一路好走
黑人一票大咖好友「為何沒人幫說話？」　網揭2大人性現實面
LIVE／七朵花35歲成員逝世！ Apple自曝被求脫光「3
郭源元踢爆黑人後　4字忍淚首發聲！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男童遭恐怖霸凌「被逼吃屎」　家屬卻火速和解…內幕曝光引全網憤怒

以為是處女膜破裂！21歲妹新婚夜大出血　急用手機找答案險休克

陸管制半導體稀有金屬出口　分析：未來鎵、鍺全球貿易結構或大變

壯男導遊活活被熱死！　昏迷前堅持帶完行程

陸科學家賀建奎盼用基因編緝治失智惹議　曾修改女嬰基因挨批瘋狂

68歲勇伯「水中托舉幼童」…救落水祖孫3人！體力不支溺亡

香港國安處通緝羅冠聰等8名海外港人　控危害國家安全罪

王毅提醒日韓：頭髮染再黃鼻子修再尖「也變不成西方人」

中國祭出14項鎵、鍺「半導體材料」出口管制　8月1日起正式實施

不爽服務生叫她「阿姨」！50歲女拒買單　還向店家索賠8500元

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

舒華「有回家的感覺」：非常有面子　曝(G)I-DLE很堅強...要粉絲別擔心

富邦啦啦隊妹子太兇＞ ＜　「肩帶3度滑下」鎮定拉好

男童遭恐怖霸凌「被逼吃屎」　家屬卻火速和解…內幕曝光引全網憤怒

以為是處女膜破裂！21歲妹新婚夜大出血　急用手機找答案險休克

陸管制半導體稀有金屬出口　分析：未來鎵、鍺全球貿易結構或大變

壯男導遊活活被熱死！　昏迷前堅持帶完行程

陸科學家賀建奎盼用基因編緝治失智惹議　曾修改女嬰基因挨批瘋狂

68歲勇伯「水中托舉幼童」…救落水祖孫3人！體力不支溺亡

香港國安處通緝羅冠聰等8名海外港人　控危害國家安全罪

王毅提醒日韓：頭髮染再黃鼻子修再尖「也變不成西方人」

中國祭出14項鎵、鍺「半導體材料」出口管制　8月1日起正式實施

不爽服務生叫她「阿姨」！50歲女拒買單　還向店家索賠8500元

房間冒出小強「妹子3天不敢睡」　強者曝1招：瞬間殺光全家

總獎金逾14.8億！台彩推新刮刮樂　最高獎金翻10倍

涉槍毒案！桃園前里長落跑「里民找嘸人」　放棄連任下場曝

熱到發紫！暑假放3天「57人熱傷害就醫」　專家籲在家也要防中暑

赴日旅遊免帶衣服！　日航推「租衣服務」減輕行李重量

根本尋寶房！住台北飯店1晚2549元　「床底1幕」他看傻

清華桃園附醫委託高醫興建營運　2028完工提供515病床

「床伴CP」來了！泰國男星Net＆James預告8月訪台

才喊出席居住正義遊行　侯友宜被挖「大群館」漲價：5.5坪月租1.6萬

男童遭恐怖霸凌「被逼吃屎」　家屬卻火速和解…內幕曝光引全網憤怒

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

大陸熱門新聞

最狂重考生連考15次　終於放棄

不爽服務生叫「阿姨」！50歲女拒買單還索賠8500

馬國旅遊部長闖關救陸客

中國祭出鎵、鍺等半導體材料出口管制

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

昆明女子隆鼻喪命　診所當沒事

偶然拍到怪貓長得像狐狸！動物研究員一查驚呆

世界首顆AI全自動設計CPU晶片

68歲老伯救3溺水者後自己溺死

壯導遊被熱死　昏迷前堅持帶行程

王毅提醒日韓：頭髮染再黃鼻子修再尖，也變不成西方人

失火看熱鬧　他一問才知：燒的是我家！

恐怖影片曝！　陸男冷血輾過她15次

奧客被服務生喊阿姨大罵！拒絕買單還索賠8千

更多熱門

相關新聞

中韓回暖？　王毅與南韓外長「互邀爬山」

中韓回暖？　王毅與南韓外長「互邀爬山」

中國大陸與南韓的緊張關係似乎出現緩和，中共中央外事辦主任王毅與南韓外長朴振3日在青島的「中日韓合作國際論壇」上，互邀對方攀登山東的泰山，以及首爾的北漢山。

中日韓合作　王毅：需抓住機遇攜手前行

中日韓合作　王毅：需抓住機遇攜手前行

大陸頒布《對外關係法》　王毅：完善對外鬥爭法律工具箱

大陸頒布《對外關係法》　王毅：完善對外鬥爭法律工具箱

布林肯訪京　美中能否解凍待觀察

布林肯訪京　美中能否解凍待觀察

布林肯訪北京為技術性共管台海做準備？

布林肯訪北京為技術性共管台海做準備？

關鍵字：

王毅2023年中日韓合作國際論壇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

陳建州副業遭抵制！春陽茶事加盟主喊冤

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

《黑澀會》Apple 25年前被要求「全身脫光」

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

行人卡斑馬線「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法

蘆洲女宮主身價竟百億！　身分起底大有來頭

黑人買網軍沒付錢？「臉書遭反攻洗版」

更多

最夯影音

更多
炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面