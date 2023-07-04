王毅提醒日韓：頭髮染再黃鼻子修再尖「也變不成西方人」

▲王毅出席「2023年中日韓合作國際論壇」。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅，在會見出席2023年中日韓合作國際論壇主要嘉賓談及中日韓合作時表示，「歐美人分不清中日韓，無論頭髮染的再黃，鼻子修的再尖，也變不成西方人，要知道自己的根在什麼地方。三國合作可以振興亞洲，造福世界！ 」

據《新華社》報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在青島出席2023年中日韓合作國際論壇開幕式並致辭，強調要通過此次論壇，在青島發出中日韓合作重整行裝再出發的明確信號。

報導稱，王毅表示，20多年來，中日韓合作從無到有、從小到大，逐步成長為亞洲最具影響力的次區域合作機制，為三國和亞洲的現代化發展提供了重要動力。

他強調，站在時代的十字路口，中日韓三方應當把握潮流大勢，汲取歷史智慧，堅定維護三國合作的正確方向。要堅持相互尊重，和睦相處；堅持開放包容，彼此成就；堅持獨立自主，團結自強。

根據大陸外交部官網發布王毅的致辭全文，王毅說，「但近年來，這種局面正面臨挑戰，個別域外大國為了謀求地緣私利，刻意渲染意識形態差異，大肆編織各種排他性小圈子，試圖以對抗取代合作、以分裂取代團結。如果放任這一趨勢發展，不僅會嚴重干擾三國合作的順利推進，也將不斷加劇地區形勢的緊張對立。」

他強調，中日韓要堅決抵制以各種明目推行的脫鉤斷鏈，維護好優勢互補的地區產業體系，為企業經營創造良好環境和穩定預期。要不斷推進「中日韓＋X」合作，同時要抓住新一輪科技革命和產業變革機遇，在電動汽車、數位化轉型、人工智慧等新興領域加強協作，共同推動產業提質升級，打造新的技術高地，釋放新的發展動能。

王毅指出，亞洲的和平需要三方共同呵護，亞洲的繁榮需要三方共同推動，亞洲的振興需要三方共同奮鬥。為此，中方建議，一要加強互信，攜手維護地區和平穩定；二要加強互惠，攜手打造經濟增長動能；三要加強互聯，攜手推進區域經濟一體化；四要加強互助，攜手應對共同挑戰；五要加強交流互鑑，攜手培育社會民意基礎。