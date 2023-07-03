台14甲翠峰路段坍方搶通　「3日晚間7點起」再施工封閉12小時

▲南投縣仁愛鄉台14線18K+700翠峰路段3日7點起施工封閉12小時。（圖／翻攝自中橫路段交通資訊站）

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

南投縣仁愛鄉台14線18.7翠峰路段昨(2)日邊坡落石坍方，搶通後又因雨坍方阻斷，今(3)日14時再度搶通單線雙向通行。公路總局預計於今日晚上7點至明(4)日早上7㸃，將該路段施工封閉辦理搶修作業，避免邊坡零星落石風險等危害，施工封閉時人車皆不可通行，請用路人提早因應。

南投縣仁愛鄉台14線18K+700翠峰路段昨(2)日邊坡落石坍方，經公路總局搶修，於昨日15時30分搶通，並由保全及機具現場守視，不過夜間又短暫降雨，導致今(3)日清晨6時42分邊坡再次坍滑阻斷，現場落石不斷致作業困難。

公總表示，災害搶修廠商進駐機具(包含300挖土機、5台卡車及1台山貓持續清理)，已於今日14時搶通單線雙向通行，後續為確保用路人行車安全，於現場兩端等待車輛放行完畢後，將進行施工管制，採每小時放行10分鐘，進行邊坡搶修作業，請用路人依現場交管人員指揮通行。

另公總考量夜間視線不佳，且邊坡零星落石風險等危害，該路段預計於今(3)日晚上7點至明(4)日早上7㸃辦理搶修作業，施工封閉人車皆不可通行，請用路人提早因應。

▲台14甲18.7K(翠峰)路段2日上午發生土石坍塌 。（圖／記者高堂堯翻攝）