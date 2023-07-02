英公衛醫療體系17萬人出走　護理師離職率創10年新高

▲英國公衛醫療體系2022年離職人數增至約17萬人，護理師離職率創10年新高。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國國民保健署（NHS）是英國公費健保系統與醫療服務體系，確保英國公民可以獲得醫療保健服務。近日英媒報導指出，NHS去年有近17萬名員工離職，護理師離職率創下10年來新高，面臨到史上最嚴重的壓力。健康智庫專家認為，以追求生活平衡為理由離職的人數已經超越了屆齡退休人數，令人震驚。

根據《觀察家報》（The Observer）報導，在截至2022年12月31日的一年間NHS有16萬9512名員工辭職離開了英國各地公立醫院、社區衛生服務中心與其他核心公衛組織，前一年的離職人數則為14萬9678人。這些員工包含醫生、護理師、救護人員、管理人員、後勤人員與技術人員等所有受雇者。專家認為，2022年可說是NHS的離職高峰年。

▲英國新冠疫情期間，倫敦救護車在醫院外排隊。（圖／路透）

在去年離職的將近17萬人中，有超過2.7萬人是以「工作與生活平衡」為由離職，過去10年來此項數據增至4倍，並且已超越了到達退休年齡而離職者（2.4萬人）。獨立健康智庫Nuffield Trust資深研究員帕默（Billy Palmer）表示，這相當令人震驚，「我們正在迅速填補人力缺口，人數也在不斷增加，但這仍然有所代價。我們正逐漸失去富有經驗的人。」

Nuffield Trust一項分析發現，自2010年至今，英國公衛體系護理師的離職率達到巔峰，去年就有超過4.1萬名護理師離職，與2019年相比增加了超過25%。另一項2022年針對英國皇家全科醫師學會（Royal College of General Practitioners）的調查顯示，英國有39%的全科醫生正在認真考慮於未來5年內離開這個行業。全科醫師的領袖們表示，政府需要做更多努力來留住人才，包含協助醫生的心理健康問題。

不過，英國政府表示，在過去十年中，醫務人員離職的比例基本上維持穩定。而NHS發言人也表示，當局已經制定了長期勞動力計畫，改革包含培訓方式與工作模式，充分發揮每個人的教育、技能與經驗，重新關注如何留住員工，為其職涯發展提供更好的機會。