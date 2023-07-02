　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今午後降雨熱區曝！雷陣雨往平地擴散　「中北部雨勢最猛」

▲▼天氣,氣象,大雨,豪雨,午後陣雨。（圖／記者陳煥丞攝）

▲今日各地有午後雷陣雨。（圖／記者陳煥丞攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣是晴到多雲，午後山區有局部雷陣雨，有機會往平地區域擴散，特別在中北部容易有短時間較大雨勢發生的可能。明天開始一直到下個周末，午後局部短暫雷陣雨較容易發展的區域仍是以山區或近山區為主。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今日高低溫、降雨預測。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

臉書粉專天氣風險表示，今天仍是偏南風的環境，台灣周圍的水氣比昨天來的稍微減少一點，南部地區仍是有局部迎風面短暫陣雨機會，其他各地天氣是晴到多雲，午後山區有局部雷陣雨，有機會往平地區域擴散，特別在中北部容易有短時間較大雨勢發生的可能。

氣溫方面各地高溫可以來到32-35度，中南部、台北盆地、花東縱谷及局部近山區域甚至有機會達到36度或以上的高溫。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

明天開始一直到下個周末，台灣周圍環境為西南風為主，高溫的情況將持續，極端高溫的情形可能會變得比較多一些，而天氣方面各地大致是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，較容易發展的區域仍是以山區或近山區為主。

另外在清晨時段容易受海陸風環流影響，中南部偶有局部短暫降雨。不過整體環境上受到太平洋高壓逐漸往台灣附近移動，會逐漸轉較穩定一些，水氣也有慢慢減少，降雨的情況應該會減少一些。

ET快訊
快訊／大雷雨轟炸3縣市！
快訊／董座離世！　合庫金發重訊了
快訊／6縣市「大雨特報」！　雨彈狂轟到入夜
快訊／艾怡良頒錯獎　陳建瑋老婆發聲了！
做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族
住家騎樓停車　8小時吃4張罰單！
50年老公寓房東開價1千萬！他「年收55萬」想買　專家點頭了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨轟炸3縣市　「示警區域」出爐！大雨特報到入夜

同事變臉不給蛋糕！「600元彌月紅包」遭嫌不上道　2苦主傻了

快訊／午後對流雨開炸！6縣市「大雨特報」　雨彈狂轟到入夜

龜山島龜首又崩塌！落石巨響與大片塵土飛揚　遊客驚奇

2023宜蘭童玩節「童玩原宇宙」開幕　林姿妙啟動奇幻宇宙大冒險

雲林古坑東和村2例「登革熱確診」　不配合防治噴藥可罰30萬

新北國小及幼兒園教甄「首創直播抽籤」　2387人搶778名額

最可怕的不是三色豆！便當店單炒「大魔王」　全場嚇傻：吃到會哭

看見需要，傳遞溫情！士林地檢專案行動　讓陽明教養院煥然一新

台南山上水道博物館暑假活動　帶毛小孩到成人從市內玩到戶外

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

原民哥用激將法「勸媽少喝酒」　幽默放話：讓妳去療養院躺好

東北角淺海驚見2m地震魚 刷新台灣最大活體紀錄

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

不甩新法！黑車硬闖紅燈險「保齡球式」撞整群學生　惡劣畫面曝

玖壹壹洋蔥瘦12公斤現身紅毯！　結果才走完...又要趕高鐵XD

快訊／大雷雨轟炸3縣市　「示警區域」出爐！大雨特報到入夜

同事變臉不給蛋糕！「600元彌月紅包」遭嫌不上道　2苦主傻了

快訊／午後對流雨開炸！6縣市「大雨特報」　雨彈狂轟到入夜

龜山島龜首又崩塌！落石巨響與大片塵土飛揚　遊客驚奇

2023宜蘭童玩節「童玩原宇宙」開幕　林姿妙啟動奇幻宇宙大冒險

雲林古坑東和村2例「登革熱確診」　不配合防治噴藥可罰30萬

新北國小及幼兒園教甄「首創直播抽籤」　2387人搶778名額

最可怕的不是三色豆！便當店單炒「大魔王」　全場嚇傻：吃到會哭

看見需要，傳遞溫情！士林地檢專案行動　讓陽明教養院煥然一新

台南山上水道博物館暑假活動　帶毛小孩到成人從市內玩到戶外

快訊／大雷雨轟炸3縣市　「示警區域」出爐！大雨特報到入夜

黃偉哲與日本前橋市長聯袂大力宣傳　多家日媒爭相報導台南祭

同事變臉不給蛋糕！「600元彌月紅包」遭嫌不上道　2苦主傻了

瑪丹娜爆昏迷前「已經發燒1個月」！殺人行程曝光　出院後還在嘔吐

遭爆對路人母女瘋狂吼叫！　《閃電俠》伊薩米勒保護令被撤發聲了

狼師假釋又去補教業！9天猥褻3女童噁辯「吃豆腐」　下場出爐

新歌才惹議！崔叡娜因「狀態不佳」取消打歌預錄　韓網反應曝光

原是LE SSERAFIM候選成員！　再戰HYBE選秀「當作最後機會」

快訊／午後對流雨開炸！6縣市「大雨特報」　雨彈狂轟到入夜

合庫金董座林謙浩離世　公司：業務營運不受影響

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

生活熱門新聞

行人過馬路突呆站路中！他禮讓40秒怒了

網紅醫賞孩耳光討拍　她揭打了50幾掌

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

新一代水電工！　31歲年收200萬

汽車排氣檢驗回歸環保署　今起車齡滿8年「每2年驗1次」

婦人路口發呆「他慘罰3600元」！網吼：廢掉紅綠燈

做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族

收訊息見「1開頭」讓她超煩躁！一票有感

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

看完電影「被索取票根」　內行揭用途

便當店單炒「三色豆大魔王」　全場嚇傻：會哭

注意劇烈天氣！　今明防午後大雷雨

林俊傑靠什麼唱到現在？鄉民曝2關鍵：沒得挑剔

更多熱門

相關新聞

注意劇烈天氣！　今明防午後大雷雨

注意劇烈天氣！　今明防午後大雷雨

氣象專家吳德榮提醒，今天（2日）、周一大氣不穩定，迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

周日出遊帶傘！午後劇烈雷雨熱區曝　下周極端高溫「烤番薯」

周日出遊帶傘！午後劇烈雷雨熱區曝　下周極端高溫「烤番薯」

雨區擴大！7縣市大雨特報　最新警戒區出爐

雨區擴大！7縣市大雨特報　最新警戒區出爐

午後雨彈來了！5縣市大雨特報　警戒到入夜

午後雨彈來了！5縣市大雨特報　警戒到入夜

出遊留意防曬！7縣市好熱亮高溫燈號　上看38度

出遊留意防曬！7縣市好熱亮高溫燈號　上看38度

關鍵字：

下雨雷雨氣象

讀者迴響

熱門新聞

900萬健身網紅「頸動脈瘤爆裂」猝逝！享年30歲

金曲獎頒獎卡片曝！鄉民：難怪會看錯

金曲獎／得獎感言講一半「被當場宣布頒錯了」

艾怡良翻車現場「早有端倪」！

艾怡良痛哭道歉：請再給我一次機會

行人過馬路突呆站路中！他禮讓40秒怒了

網紅醫賞孩耳光討拍　她揭打了50幾掌

不只艾怡良！「黃宣也唸錯得獎人」沒被炎上1關鍵

NONO夫妻爆「500萬生技公司突停業」！庹宗康妻也受害

新北女未走斑馬線過馬路　遭2車撞飛+輾壓慘死

深夜巨響！東區2女墜樓　1人無生命跡象

黑人陷性騷風波大翻車！　好友王宏恩現身說話了

黑人2年前扯謊！「愛爾達最強反擊」萬人驚呆

艾怡良公開致歉：我會一位一位去道歉

酒客骨折怒告：從沒被金錢豹小姐打過

更多

最夯影音

更多
最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」
曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

曼谷機場電動走道「吞人腿」　女子捲輸送帶慘遭當場截肢

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

韋禮安開場「有一點尷尬」　他笑：羅時豐最後一次主持

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

千萬「白色羅馬」上拖車　　阿北3分鐘內完成：習慣了

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

不爽兒被欺負「鞭炮丟學校」　荒唐爸發IG嗆：下次拿炸彈

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面