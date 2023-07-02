今午後降雨熱區曝！雷陣雨往平地擴散　「中北部雨勢最猛」

▲今日各地有午後雷陣雨。（圖／記者陳煥丞攝）

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣是晴到多雲，午後山區有局部雷陣雨，有機會往平地區域擴散，特別在中北部容易有短時間較大雨勢發生的可能。明天開始一直到下個周末，午後局部短暫雷陣雨較容易發展的區域仍是以山區或近山區為主。

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▲▼今日高低溫、降雨預測。（圖／氣象局）

臉書粉專天氣風險表示，今天仍是偏南風的環境，台灣周圍的水氣比昨天來的稍微減少一點，南部地區仍是有局部迎風面短暫陣雨機會，其他各地天氣是晴到多雲，午後山區有局部雷陣雨，有機會往平地區域擴散，特別在中北部容易有短時間較大雨勢發生的可能。

氣溫方面各地高溫可以來到32-35度，中南部、台北盆地、花東縱谷及局部近山區域甚至有機會達到36度或以上的高溫。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

明天開始一直到下個周末，台灣周圍環境為西南風為主，高溫的情況將持續，極端高溫的情形可能會變得比較多一些，而天氣方面各地大致是多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，較容易發展的區域仍是以山區或近山區為主。

另外在清晨時段容易受海陸風環流影響，中南部偶有局部短暫降雨。不過整體環境上受到太平洋高壓逐漸往台灣附近移動，會逐漸轉較穩定一些，水氣也有慢慢減少，降雨的情況應該會減少一些。