注意劇烈天氣！　今明防午後大雷雨

▲民眾外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（2日）、周一大氣不穩定，迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

中央氣象局表示，今天水氣較多吹著偏南風，南部不定時有局部短暫陣雨，中部及東南部也有零星短暫陣雨，其他地區大部分時間仍為多雲到晴，午後各地要留意會有局部短暫雷陣雨，特別是北部地區及其他山區降雨機率高，容易出現局部大雨及短延時強降雨，午後外出請留意天氣變化。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天、周一台灣附近偏南轉西南風，低層水氣多、大氣不穩定，迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」。

吳德榮指出，周二至周六台灣附近盛行西南風，水氣漸減，近山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，迎風面西南部清晨亦偶有局部短暫陣雨的機率，背風面北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區將出現38度以上的極端高溫。