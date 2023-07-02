戴狀元帽過狀元橋　大溪區讀經會考推動品格教育很生活化

▲江國輝理事長說：通過讀經會考小朋友開心展自信。（圖／江國輝提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區讀經學會舉辦「小狀元讀經會考」活動，於3年疫期後首度開辦，吸引許多親子參加。讀經學會理事長江國輝2日表示，會考沒有冠、亞軍名次之分，參加成員不分老少，只要會背12首唐詩，或是三字經、弟子規等300字以上的文字，可獲得獎狀一張和戴狀元帽過狀元橋攝影紀念，鼓勵更多民眾一起參與推動品格教育。

江國輝理事長說：桃園市大溪區讀經學會為落實文化深層紮根教育，啟發兒童無限潛能，1日假大溪區田心國小舉辦「小狀元讀經會考」活動，從敲響狀元鑼後即展開，活動項目包含個人讀經會考、親子讀經會考，為鼓勵60歲以上長者及新住民讀經會考，特准予看著書本應考。會考科目以易經、道德經、論語、大學、中庸、三字經、弟子規、孝經、百家姓、英語精選選讀等科目會考，滿足學生適性選讀之需求，加強中華經典推動之廣度。

讀經教育可謂不分年齡、性別、族群，舉凡社會人士、國中、國小、幼兒園學童皆可報名參加。本次會考大溪讀經學會特別準備狀元帽與搭設狀元橋，為了鼓勵幼稚園小朋友參加，只要會背12首唐詩，或是三字經、弟子規等，300字以上的文字即可獲得獎狀一張，和戴狀元帽過狀元橋攝影紀念，主辦單位也特別準備過關獎盃、參加紀念品等給得獎者與報名參加者。

▲▼通過會考可戴狀元帽過狀元橋和獲得獎狀。（圖／江國輝提供）

大溪區讀經學會為一群有志一同之士，由現任理事長江國輝博士，帶領學會幹部及志工老師、夥伴，不遺餘力的推動社區讀經風氣，提升社會人文素養。江國輝表示，每年學會都固定會辦理「小狀元讀經會考」活動，前幾年因受疫情影響，已停辦多年，感謝桃園市議會、大溪區公所指導，大溪區讀經學會主辦，田心國小、大溪區內各國民中學、國民小學、公、私立幼兒園、托兒所以及各社區協辦。