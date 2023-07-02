泌尿道感染擴散爆痛！　20歲妹昏迷6天醒來「手腳截肢」

▲ 巴伯沙從昏迷中醒來時，雙手雙腳都纏上繃帶。（圖／翻攝自oglobo、IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名年輕女子因泌尿道感染（UTI）就醫，卻漸漸發現她的健康問題比想像中嚴重許多，感染擴散到腎臟，昏迷6天醒來才得知她的雙手雙腳都被截肢。

《每日星報》報導，20歲女子巴伯沙（Gabrielle Barbosa）去年診斷出泌尿道感染，12月開始接受抗生素治療，今年3月有天工作時腎臟突然劇烈疼痛，被緊急送醫吊點滴，沒想到感染仍逐漸擴散，卻因醫院床位不足只能返家。不久後巴伯沙終於住院時，病情已經嚴重惡化，因為感染必須切除雙手雙腳。

細菌進入泌尿道時會引發泌尿道感染，通常可經抗生素療程治癒，且服藥不久後症狀就會緩解，但嚴重時感染可能擴散，一旦細菌進入腎臟，就會發生和巴伯沙一樣的狀況，且可能從腎臟進入血液，在這種極端的情況下可能引發敗血症，甚至致命。

巴伯沙回憶，「我在3月31日去醫院，但當時已經很嚴重了。我被插管，且二度心臟驟停，以藥物誘導昏迷6天後醒來時，發現我的手腳都纏著繃帶。」她目前仍持續接受物理治療，一面適應沒有手腳的新生活，也經常在擁有24萬粉絲的IG帳號上分享日常。