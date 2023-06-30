台電隱藏版「免費診斷服務」大公開！　鹽埕區公所1年省電費20萬

▲高雄區處節能服務課工程師使用多功能分析儀測量空氣中的溼球溫度，藉此量測好市多水塔散熱效率。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

每到夏天，就是台電高雄區處節能服務課最忙碌的時候！許多人都不知道台電除了提供民眾用電申請、繳交電費等服務，其實也會針對民間企業、政府機關等單位，提供免費的節能診斷服務。鹽埕區公所及好市多中華店經台電檢測後，一年竟分別省下20萬以及14萬的電費！

台電高雄區處節能服務課課長李宜道說，這項服務主要由專業的工程師針對空調、空壓系統及照明設備等三大用電面向，透過專業機械的量測與數據分析，協助用戶做到機器設備調度及設備效能改善等建議。以近期服務案例來說，節能課即針對鹽埕區公所和好市多中華店提供節能診斷的報告。

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李宜道表示，高雄區處的節能診斷服務至今推出近4年，雖是免費的服務，但許多用戶在接到節能課電話時，往往趨於保守，有的人甚至會拒絕這樣的服務。不過在節能課努力推廣下，今年預計完成15案的目標診斷。

目前已陸續完成包括鹽埕區公所、好市多中華店、兆豐國際商業銀行港都分公司、高雄洲際酒店、台電澎湖區營業處等用戶的節能診斷服務。

▲▼節能服務課課長李宜道前往鹽埕區公所提供節能診斷服務報告書。（圖／記者賴文萱翻攝）

以高雄市鹽埕區公所來說，提供的建議就包括調整較合適的契約容量，如此一年就可減少近20萬的電費；以及請公所將水塔風扇2顆同時開啟並做變頻運轉，改善混水現象並降低主機耗電，以達較佳水塔效率，改善後一年可省3.4萬元，並減少3.87噸的二氧化碳。

另一案好市多中華店則因設備維護狀況良好，節能服務課在檢測後，則就最適契約容量的調整給予建議，期許能幫賣場每年省下14萬元的電費。

▲高雄區處節能服務課到好市多中華店提供節能診斷服務，工程師使用超音波流量計量測冷卻水及冰水的流量。（圖／記者賴文萱翻攝）

節能課工程師林岳皇表示，節能診斷一般分成三個步驟，包括第一次的初訪，確認用戶的設備、維護狀況；第二階段專業人員實地的儀器檢測；以及第三階段的用電分析報告說明及調整建議。有時檢測過程出現數據異常，節能課也會另外安排時間前往，仔細做好診斷，提供最精準的數據及建議。

迎接夏季來臨，今年下半年節能課更陸續安排聯合醫院、榮總、岡山醫院等用戶的診斷拜訪，期望以台電節能診斷專業，給用戶最妥適的建議和服務，也讓每度電更有效率。