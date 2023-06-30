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300秒煙火壓軸！「新北城市藝術節」明登場　擊樂x雷射聲光齊現

▲▼「2023新北城市藝術節」7/1晚間開幕演出，將由朱宗慶打擊樂團領軍，結合舞蹈、建築雷射聲光，還有300秒煙火壓軸。（圖／新北市政府文化局）

▲「2023新北城市藝術節」7/1晚間開幕演出，將由朱宗慶打擊樂團領軍，結合舞蹈、建築雷射聲光，還有300秒煙火壓軸。（圖／新北市政府文化局）

記者林育綾／綜合報導

新北市政府文化局首度舉辦「2023新北城市藝術節」，明（7/1）晚間將在新北市美術館園區開幕，將由朱宗慶打擊樂團帶來全新製作《響動新生地》，結合舞蹈、建築雷射聲光跨域演出，最後以300秒的絢麗煙火壓軸，打造獨一無二期間限定的藝術遊樂園。

▲▼「2023新北城市藝術節」開幕演出，將由朱宗慶打擊樂團帶來全新製作《響動新生地》。（圖／朱宗慶打擊樂團／彩排照）

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▲「2023新北城市藝術節」開幕演出，將由朱宗慶打擊樂團領軍，帶來全新製作《響動新生地》。（圖／朱宗慶打擊樂團／彩排照）

2023新北城市藝術節以「新生地」為主題，7/1晚間開幕活動時，將由朱宗慶打擊樂團領軍，帶來全新製作《響動新生地》，在新北市美術館園區進行首演，內容以鶯歌在地歷史人文為靈感，結合安娜琪舞蹈劇場流動的動態肢體、建築雷射聲光，最後還有300秒煙火，演出總長50分鐘。

▲▼「2023新北城市藝術節」7/1晚間開幕演出，將由朱宗慶打擊樂團領軍，結合舞蹈、建築雷射聲光，還有300秒煙火壓軸。（圖／新北市政府文化局）

▲「2023新北城市藝術節」開幕演出將結合建築雷射聲光。（圖／新北市政府文化局）

展演共有8首曲目，依在地脈動為文本，擷取新北特有的多元特質與文史情懷，內容展現大地初始的新生能量、對遷徙的想像、專屬於鶯歌的獨特樂章、祝願未來等意象。

▲▼「2023新北城市藝術節」開幕演出，將由朱宗慶打擊樂團帶來全新製作《響動新生地》。（圖／朱宗慶打擊樂團／彩排照）

▲▼朱宗慶打擊樂團領軍，帶來全新製作《響動新生地》在新北市美術館園區進行首演。（圖／朱宗慶打擊樂團／彩排照）

▲▼「2023新北城市藝術節」開幕演出，將由朱宗慶打擊樂團帶來全新製作《響動新生地》。（圖／朱宗慶打擊樂團／彩排照）

而壓軸登場的300秒煙火秀，由朱宗慶打擊樂團現場演奏作曲家櫻井弘二創作的《騰空而起》為配樂，以8吋、6吋、3吋高空煙火及中低空演火組成，運用七彩繽紛的煙火，渲染出新北新生活，傳遞出新北這塊土地的溫暖與熱情。

▲▼「2023新北城市藝術節」7/1晚間開幕演出，將由朱宗慶打擊樂團領軍，結合舞蹈、建築雷射聲光，還有300秒煙火壓軸。（圖／新北市政府文化局）

▲「2023新北城市藝術節」7/1晚間開幕在新北市美術館園區進行。（圖／新北市政府文化局）

新北市政府文化局張䕒育表示，城市藝術節於6/30～7/16，串起新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館兩個基地，集結國內外藝術家創作的13件戶外地景視覺藝術作品、28組表演藝術團隊，總共帶來92場多元型態的表演；兩大園區也推出限定活動，並以館內的展覽與整個節慶連動，推出計劃型互動導覽、藝術城遊路徑等，詳情可至新北城市藝術節粉專查詢。

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