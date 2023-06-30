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今年本土登革熱燒！18天衝破百例　明起台南2熱區「快篩陽=確診」

▲▼疾病管制署副署長羅一鈞說明最新傳染病疫情。（圖／疾管署提供）

▲疾病管制署副署長羅一鈞說明最新傳染病疫情。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

今年本土登革熱疫情比往年嚴峻！疾病管制署統計，國內5月16日確認首例本土登革熱之後，短短18天病例已經破百，其中又以台南市仁德區、東區等2熱區的群聚疫情最為嚴重。疾管署今（30）日發出醫界通函，為了減少確診時效，這2區從明天（7月1日）起全面實施「快篩陽性即確診」新制。

疾管署監測指出，目前台南市本土登革熱疫情持續上升，另高雄市於本周已確診今(2023)年首兩例本土病例，截至今年6月29日已累計104例登革熱本土病例，其中台南市102例、高雄市2例，以及53例境外移入病例。台南市新增病例多與目前疫情群聚區（台南市仁德區與東區交界）具關聯性，惟個案活動里別有外擴現象。

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▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉說明台南登革熱。（圖／疾管署提供）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明台南登革熱，資料照。（圖／疾管署提供）

疾管署副署長羅一鈞表示，目前台南熱區疫情嚴峻且有散發傳播現象，高雄確定病例也與台南相關，將進行相關防治措施，建立防火牆圍堵。

疾管署今日也發出醫界通函指，經評估整體疫情風險後，自今年7月1日起認定台南市仁德區、東區為登革熱流行區，如具有登革熱疑似症狀個案之NS1快篩陽性且居住地位於流行區，將逕研判為確定病例，以加速研判疑似個案，及早介入執行相關防治工作。

羅一鈞日前說明，今年6月開始有本土登革熱疫情在南部開始升溫，整體疫情的流行風險高，特別以台南、高雄、屏東3縣市屬埃及斑蚊棲息地，加上區域中人口流動高，屬於風險最高地區，都已經嚴陣以待。不過其他縣市也有白線斑蚊分布，且會因為民眾移動導致疫情擴散到其他縣市，另外因為暑假出國人口多，東南亞登革熱疫情也嚴峻，全台灣都都不能掉以輕心。

▲▼因應登革熱疫情，疾管署發布醫界通函。（圖／疾管署提供）

▲因應登革熱疫情，疾管署發布醫界通函。（圖／疾管署提供）

羅一鈞指出，過去登革熱疫情最嚴重是2015年，整年有超過4.3萬例本土病例，其中導致647人重症，228人死亡，致死率千分之5。而目前這波本土登革熱確診個案超過4成是60歲以上，因為是年長者，感染後出現重症風險相對提高。

羅一鈞提醒，如果本身屬於高齡長者或慢性病等風險族群，經診斷登革熱且出現4大重症警示徵兆包含：腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，應該儘速就醫評估，降低重症威脅。

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