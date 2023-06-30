黑范夫妻急發聲明喊告！媒體人曝「只為了1事」：位階滿高的

▲陳建州與范瑋琪很在乎中國市場。（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州）



記者施怡妏／綜合報導

黑人陳建州被大牙（周宜霈）、郭源元等人指控性騷擾，但陳建州隨即聲明反駁，甚至要對周提告求償1000萬，老婆范瑋琪也力挺到底，「我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜」。資深媒體人許聖梅就提到，黑范夫妻著急處理事情，是為了要照顧在中國的市場。

許聖梅在節目《新聞挖挖哇》表示，范范這一批歌手在中國很有市場，「在IG貼出律師聲明，同一秒也在微博貼出，其實是要去照顧在中國的市場」，為何這麼著急？「因為范范的位階還算是滿高的」，好不容易現在要開演唱會了，而且一場演唱會有許多贊助商，沒想到風波爆出後，現在已經有人喊要退票。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許聖梅提到，范范現在選擇跟老公站同一邊，這個提告范范也算一半，「身為女性，妳都不去思考，為什麼有一個、兩個出來指控，先生在節目上對待那些黑澀會美眉，妳都不清楚嗎？難道她沒有責任嗎？」

▲范瑋琪將在9月開演唱會。（圖／翻攝自范瑋琪FB）



許聖梅也透露，黑范夫妻非常在乎中國市場，原本陳建州是要帶著黑澀會美眉前往中國市場，但因為黑澀會三個字較敏感，因此最後沒有成功。看了黑范夫妻的聲明，許聖梅指出，大陸網友紛紛在討論，都美竹剛出來控訴吳亦凡時，男方第一時間發聲明、喊告，求償金額也很高，「那個人現在監獄」。

許聖梅表示，有的時候聲明不代表完全清白，只是做了很多動作來恫嚇你，而這次網友反應激烈，除了事情本身令人憤怒，另一個原因是，黑范夫妻長期以來一直營造這樣的形象，「只要提到你們負面，你採用的手段是高壓，難道你沒有想過會被反撲嗎？」