范范演唱會票房超慘！他見「1規定」火速喊收：20張特A區票

▲范瑋琪力挺老公黑人。（圖／翻攝自微博）

記者周亭瑋／綜合報導

黑人陳建州被大牙、郭源元連番指控性騷擾，而老婆范瑋琪則始終力挺丈夫，此舉讓她也成了眾矢之的，9月要舉辦的演唱會更票房慘澹，甚至有大批網友喊退票抵制。對此，就有網友火速發文喊收票，還嘲諷直呼「新台幣100元收。」

一句「我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜」，讓范瑋琪從受害者行列，轉變為眾人撻伐的對象。回顧3年前，她飆罵蘇貞昌「臭流氓狗官」遭炎上，好不容易才走出風波，準備重返樂壇，並於9月8日舉辦演唱會，怎料因老公黑人的性騷爭議，再度被推上風口浪尖。

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▲▼范瑋琪演唱會票房慘澹。（圖／翻攝自寬宏售票網站）

實際查找范瑋琪寬宏售票系統平台，演唱會門票開賣近1個月，全場近5千席位，目前僅最便宜的1280元票價售完，其餘都還有許多空位；同時，網上也不斷有人在號召，抵制這場演唱會。

消息引爆熱論，一名網友火速在「爆廢公社公開版」發文，表示「售票3天後不能退費，如果有買票不想去的請賣我，收20張1樓特A區門票。」

▲網友發文嘲諷。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

眼看原PO喊出「每張100元收」的離譜開價，網友們紛紛湧入留言，「趁火打劫啊」、「發這文是要公主歇斯底里？」「快買啊各位」、「50收，我去舉牌」、「這生意很讚」、「連黃牛也不想買」。

從寬宏售票系統平台可見，這場演唱會的退票須知中有提到，消費者個人因素退票者之時限，為購買票券後3日內（不含購票日），購買票券後第4日起不接受退換票申請，請求退換票日期以郵戳寄送日為準，每張票券須收取票面金額5%退票手續費，換票視同於退票。

▲票價4280元的「1樓特A區」剩11個空位。（圖／翻攝自寬宏售票網站）