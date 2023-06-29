談淨零轉型目標　賴清德：成立國家級「淨零新創科技發展平台

▲賴清德出席「今周刊台灣大未來國際高峰會」。（圖／總統府提供）



記者詹宜庭／台北報導

針對淨零轉型，副總統賴清德29日出席「今周刊台灣大未來國際高峰會」時表示，未來他將成立國家級「淨零新創科技發展平台」，推展淨零科技研發，並透過綠色金融政策，鼓勵資金前進投資、協助淨零產業，同時著重在「公正轉型」的堅持，讓分配更加正義。他也認為，未來領導人必須要有明確的思維和格局，幫助產業一起綠色成長與包容成長。

賴清德表示，這次「台灣大未來論壇」大會主題聚焦在如何透過創新科技，達成淨零永續的目標。淨零轉型是現在進行式，台灣在2年前就由總統蔡英文宣布2050淨零轉型的目標，並提出淨零碳排路徑圖，針對12項關鍵技術，預計在2030年前投入9000億元預算，期望藉由跨部會的協調整合，帶動社會和企業投入淨零轉型工作。

「當然，要做的事情還很多！」賴清德說明，未來他將成立國家級「淨零新創科技發展平台」，推展淨零科技研發，以佈局台灣淨零科技研發與產業發展；此外，他也主張透過綠色金融政策，鼓勵資金前進投資並協助淨零產業，透過碳定價與碳交易平台與循環導向的政策引導，鼓勵企業轉型，同時著重在「公正轉型」的堅持，讓分配更加正義、轉型雨露均霑，從多面向扶助和輔導，政府和大企業以大帶小，不要讓任何一個中小企業與產業落隊。

賴清德強調，淨零轉型的趨勢越來越明顯，推動數位與綠色雙軸轉型，是政府與產業的新動力、商業的新藍海，也是台灣下一步發展的重要契機和趨勢。政府會要做好準備，未來的領導人也必須要有明確的思維和格局，幫助產業一起綠色成長與包容成長。