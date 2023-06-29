「臺灣文學禁書展」開跑！結合實境解謎　穿越時空喚醒自由可貴

▲國立臺灣文學館推出「文壇封鎖中：臺灣文學禁書展」，結合實境解謎遊戲。（圖／國立臺灣文學館）



記者林育綾／綜合報導

國立臺灣文學館推出「臺灣文學禁書展」，將許多文學書籍、期刊、公文檔案一一呈現，見證禁書執行的各種面向，展場更結合實境解謎遊戲，讓參觀者穿越時空，也體會如今言論自由的可貴。

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▲臺灣曾歷經數十年的思想與言論管制。（圖／國立臺灣文學館）



從日治時期到解嚴前後，臺灣歷經數十年的思想與言論管制。不論是殖民統治或戒嚴體制，當權者利用「查禁制度」來決定一本書的命運。查禁制度所影響的，不只是已經出版的書籍，也讓作家下筆時必須字字「斟酌」，甚至造成創作者自我審查，選擇將完成的作品「深鎖」不願面世。

展覽從查禁圖書的法令依據開始，深入探討外在形式與內容檢查的禁書歷程，觀眾可從中理解身處其中的寫作者、出版人與一般大眾，如何遭遇各種怪誕荒謬的禁書政策。

更有許多臺灣文人，因閱讀禁書而遭致迫害，或者為了避免惹禍上身，而將作品焚燒或銷毀，這些威權年代的悲歌，也能在展覽中看見。

▲展覽從查禁圖書的法令依據開始，深入探討外在形式與內容檢查的禁書歷程。（圖／國立臺灣文學館）

展品包括龍瑛宗未完成的《蓮霧之庭》草稿、警備總部發行的《查禁圖書目錄》、遭改名的各種外國文學翻譯本、以白話字刊行的最後一期《臺灣教會公報》、託名重出的金庸《射雕英雄傳》、《文星》及《臺灣新文化》等頻繁遭禁的期刊等，都是難得一見的珍貴刊本，見證禁書執行的各種面向。

▲藝術家沈昌明的複合媒材創作「霧。Mist」，呼應那些年被隱身的文學作品。（圖／國立臺灣文學館）



另外，由臺文館編輯發行的文學桌遊「文壇封鎖中」也在展場登場，既有娛樂性質，也是教學引導的選擇。臺文館館長林巾力表示，此次展覽將禁書做系統性的整理，以「臺灣文學」為核心，將許多相應的文學書籍、期刊與公文檔案一一呈現。在有幸身處在相對自由的年代，可以用較輕鬆的方式面對沉重嚴肅的議題。

玉山社總編輯魏淑貞分享，看完展覽特別被「別走回頭路」這句話打動。從自立晚報出版部時期到後來的玉山社，都是出版臺灣本土文化相關的書，但心情完全不一樣，從前作者都會來關心書是否有問題？是否可能被問話？也確實有此狀況。

公視臺語台台長呂東熹說，禁書、禁歌、報禁、禁母語是一系列言論自由的限制，這次的展覽喚醒大眾的記憶。他曾見證李敖的書籍《傳統下的獨白》遭查禁而改名的情形，也經歷過大家都會看禁書的時代。

作家廖為民也談及，在書報社工作的種種查禁經驗，讓他決定只要拿到手的黨外雜誌或禁書，都要為臺灣人留一本。他也帶來吳濁流《無花果》遭查禁的相關文獻，表示樂意提供予有志研究者。

▲國立臺灣文學館推出「文壇封鎖中：臺灣文學禁書展」。（圖／國立臺灣文學館）



為了讓未曾經歷過肅殺歲月的年輕世代，也能認識此一議題的內涵，臺文館還將禁書故事轉化為實境解謎遊戲，共有5道關卡，可隨著展場動線解開謎題。玩家將蒐集散落展場各處的文學碎片，逐一拼湊，協助神秘使者躲過監控的雙眼，保護那些即將被消失的文字、書籍與思想。

文壇封鎖中：臺灣文學禁書展

地點：國立臺灣文學館一樓展覽室C地址：臺南市中西區中正路1號

日期：即日起至2024年3月24日

時間：週二至週日09:00-18:00（每週一休館、逢國定假日照常開館，翌日休館）