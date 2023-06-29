一家人把持管委會自肥8年　住戶控社區基金變成她小金庫

圖文／鏡週刊

除了鼎泰豐外，代理Timberland、The North Face等國際知名服飾品牌的台灣威富公司，也在2017年向孫姓房東承租店面，不但繳付186萬元保證金，也按月繳交60多萬元的租金及管理費。2年前，該公司想要終止租約，沒想到孫卻以未提交室內裝修合格證明書為由，拒絕返還保證金，雙方為此對簿公堂。

法院審理後認為，租約中並沒有提交室內裝修合格證明書的規定，最後判孫在扣掉拆除裝潢費用後，應返還威富公司剩餘的保證金。另外，統一超商也於去年控告孫姓房東，指她收取比市價高1.5倍的電費，讓統一多繳了26萬多元，目前訴訟仍在進行中。

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對此，大樓另一名住戶Ｂ先生氣憤地表示，孫姓房東坐擁一樓6間店面，身家驚人，卻老是愛巧立名目、苛扣承租業者的保證金，還喜歡興訟、濫訴，行徑就跟知名惡房東張淑晶沒有兩樣，宛如「東區張淑晶」，她為富不仁，害整個社區大樓都背負汙名，沒有業者敢來租。

Ｂ先生進一步告訴本刊，孫姓女房東除了會欺負承租的業者，連同社區大樓的住戶也不放過！他指出，孫與丈夫、女兒，一家3口掌控管委會長達8年，與丈夫輪流擔任主委，女兒則是監委，2年前孫的主委任期屆滿，竟以新冠肺炎疫情為由，拒絕召開「區分所有權人會議」改選，仍以主委自居，而且小動作頻頻。

Ｂ先生說，上個月初，孫姓女房東突然提出大樓中庭兩側的廣告看板收益應屬她所有，想要分批領出，要求管委會的財務委員蓋章同意，但財務委員認為該處是公共區域，1年70多萬、總計6百多萬元的廣告費，不可能約定給孫專用，拒絕蓋章。不料，孫竟以主委身分公告開除財務委員、總幹事，還將財務委員換成自己的女兒。

不久之後，孫姓女房東就帶著管委會的印章，到某銀行提領40萬元，住戶們得知後非常生氣，決定與她對抗。住戶Ｃ小姐告訴本刊，事後幾位住戶分頭到管委會的合作銀行了解財務往來狀況，並要求凍結帳戶，這才發現孫到過所有銀行想領錢，但因拿不出「主委任期核備函」遭到拒絕，只有一家銀行被她矇騙，讓她把錢領走。



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