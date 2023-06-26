懷疑愛妻被染指　男氣炸拿刀「割破朋友喉嚨」飲血私刑

▲維賈伊懷疑朋友與他的妻子有染，拿刀攻擊朋友，割破他的喉嚨。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

印度卡納塔卡邦男子維賈伊（Vijay）懷疑朋友染指他的妻子，約了對方見面後，雙方爆發衝突，維賈伊一怒之下拿起小刀割破朋友的喉嚨、對他拳打腳踢，甚至喝下對方的鮮血。

綜合NDTV、印度斯坦時報等報導，維賈伊發現他的朋友馬雷許（Maresh）與他的妻子關係越來越好，懷疑兩人有不正當關係，多次警告馬雷許不要找他的妻子聊天，但馬雷許並沒有乖乖聽話。就在19日這天，維賈伊在親戚巴布（John Babu）的陪同之下，假借工作名義把馬雷許約出來見面，兩人爆發爭執。

維賈伊在盛怒之下拿起小刀攻擊對方，劃破馬雷許的喉嚨，導致他大量流血，還把馬雷許整個人壓制在地。依據拍攝到的畫面，維賈伊似乎是在質問早已受傷流血的馬雷許，還問馬雷許是否應該要殺了他，還彎下腰，喝下馬雷許喉部流出的鮮血，對他拳打腳踢。

馬雷許最終設法成功逃走，被送往附近一間醫院接受治療。維賈伊已經落網，被指控謀殺未遂，警方正在追捕巴布。

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