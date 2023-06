懷疑愛妻被染指　男氣炸拿刀「割破朋友喉嚨」飲血私刑

▲維賈伊懷疑朋友與他的妻子有染,拿刀攻擊朋友,割破他的喉嚨。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

印度卡納塔卡邦男子維賈伊(Vijay)懷疑朋友染指他的妻子,約了對方見面後,雙方爆發衝突,維賈伊一怒之下拿起小刀割破朋友的喉嚨、對他拳打腳踢,甚至喝下對方的鮮血。

綜合NDTV、印度斯坦時報等報導,維賈伊發現他的朋友馬雷許(Maresh)與他的妻子關係越來越好,懷疑兩人有不正當關係,多次警告馬雷許不要找他的妻子聊天,但馬雷許並沒有乖乖聽話。就在19日這天,維賈伊在親戚巴布(John Babu)的陪同之下,假借工作名義把馬雷許約出來見面,兩人爆發爭執。

維賈伊在盛怒之下拿起小刀攻擊對方,劃破馬雷許的喉嚨,導致他大量流血,還把馬雷許整個人壓制在地。依據拍攝到的畫面,維賈伊似乎是在質問早已受傷流血的馬雷許,還問馬雷許是否應該要殺了他,還彎下腰,喝下馬雷許喉部流出的鮮血,對他拳打腳踢。

馬雷許最終設法成功逃走,被送往附近一間醫院接受治療。維賈伊已經落網,被指控謀殺未遂,警方正在追捕巴布。

※以下影片內容恐造成不適,請斟酌觀看。

In Karnataka’s Chikkaballapur, a husband purportedly slit the throat of his friend and drank his blood, suspecting he was having an inappropriate relationship with his wife!#Karnataka #Chikkaballapur #Crime #ViralVideo pic.twitter.com/oonmBkIiLE